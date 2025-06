Na noite desta sexta, 6, o deputado estadual Luciano Bispo esteve em Moita Bonita prestigiando o São João do Novo Tempo, a convite do amigo prefeito Dr. Vagner. Em nome dele, parabenizou toda a equipe pela organização do belo evento, que abre com grande estilo os festejos juninos do município. A festa contou com shows de Danielzinho Júnior, Solange Almeida e Forrozão das Antigas. Parabéns, Dr. Vagner, pelo trabalho exemplar em todas as áreas da gestão!

Foto: Instagram