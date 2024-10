Luciano de Menininha é eleito prefeito do municipio de Propriá

Luciano de Menininha será o prefeito de Propriá a partir de 2025. Ele foi eleito no pleito deste domingo, 6, com 9.235 votos, confirmando a tendência demonstrada em todos os atos de campanha e nas pesquisas eleitorais de que os propriaenses queriam um novo gestor para o município.

“Muito feliz e grato com cada propriaense que depositou o seu voto de confiança em nosso projeto, mostrando que confiam em mim e em Samuel para promover as mudanças que Propriá precisa para virar a página e viver um novo tempo”, afirmou Luciano de Menininha.

O candidato eleito reforçou o compromisso de realizar uma gestão que recoloque Propriá no caminho do desenvolvimento. “O povo deu a resposta aos que nada fizeram por nossa cidade. Mas, a partir de janeiro de 2025, vamos promover uma gestão focada no desenvolvimento, em ofertar serviços de qualidade e que esteja próxima da população”, assegurou Luciano.

“Os propriaenses podem ter certeza que terão um prefeito que vai trabalhar dia e noite para tornar realidade o que colocamos em nosso Plano de Governo, investindo no presente e preparando a cidade para o futuro”, ressaltou Luciano de Menininha.

Da assessoria