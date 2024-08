Luciano Pimentel parabeniza Energisa pela conquista de prêmios

O Grupo Energisa venceu várias categorias no Prêmio Abradee 2024, conquistando o 2º lugar na categoria Melhor Distribuidora do Nordeste, 2º lugar na menção em Saúde e Segurança do Brasil e o 3º lugar nacional na categoria Gestão Econômico-Financeira. A divulgação dos vencedores aconteceu no auditório do Clube Naval de Brasília, no último dia 22 de agosto. O evento reconhece e premia, há mais de 25 anos, as distribuidoras que se destacam pelo compromisso com a qualidade, segurança e inovação em suas operações.

Na sessão desta terça-feira (27), o deputado Luciano Pimentel (PP), destacou o reconhecimento da empresa. “É muito importante que pra nós sergipanos tenhamos empresas que são consideradas de melhor desempenho no Nordeste. A Energisa ganhou a premiação de segunda maior companhia de energia da região, atendendo mais de 500 mil clientes; esse ano está investindo recursos da ordem de 242 milhões de reais nos 63 municípios que ela tem a concessão; portanto nós que somos sergipanos e temos uma empresa privada que ocupa um lugar de destaque no Brasil e na nossa região Nordeste, é motivo de muita alegria e contentamento”, reitera.

Luciano Pimentel acrescentou: A iniciativa privada bem administrada traz grandes resultados para o estado e para a população. Quero deixar aqui o meu agradecimento e parabenizar a todos os que fazem a Energisa através do seu presidente Paulo Currais e dizer que Sergipe hoje se orgulha da empresa de energia que nós temos, pois tem sido uma constante a premiação em nível de Brasil, através da Associação Brasileira de Empresas de Distribuição de Energia Elétrica (Abradee).

A divulgação dos vencedores aconteceu no auditório do Clube Naval de Brasília, no último dia 22 de agosto. O evento reconhece e premia, há mais de 25 anos, as distribuidoras que se destacam pelo compromisso com a qualidade, segurança e inovação em suas operações.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza