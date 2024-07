Luiz prestigia a corrida de barcos de São Pedro no Mosqueiro

Após uma intensa agenda de encontros e interação com a comunidade em diversos bairros da capital durante todo o sábado, o pré-candidato Luiz Roberto aproveitou a manhã ensolarada deste domingo, 14, para prestigiar um dos eventos mais tradicionais da comunidade do bairro Mosqueiro, que é a corrida de barcos realizada na Orla Por do Sol, um espetáculo de cores no belíssimo estuário do rio Vaza-Barris, um dos mais belos cartões postais de Aracaju.

“Aqui, nós temos um dos bons exemplos de como transformar uma coisa que já é boa deixando-a ainda melhor. Essa maravilhosa orla construída pela Prefeitura de Aracaju, cujo ordenamento foi realizado na minha gestão na Emsurb, hoje, oferece um dos melhores atrativos turísticos da cidade, ponto de diversas práticas esportivas, passeios de lancha e catamarãs, bares, restaurantes e diversas atividades comerciais como artesanato, peixarias, os ambulantes comercializando bebidas e refrigerantes, beneficiando diversas cadeias produtivas”, destacou Luiz.

Economia Criativa

Ainda segundo o pré-candidato, uma das premissas presentes em suas propostas a serem apresentadas é o estímulo à chamada economia criativa, transformando os bens culturais e os saberes e fazeres das comunidades tradicionais, como a do Mosqueiro, em bens que gerem renda e empregabilidade. “Aqui, graças a essa estrutura, temos possibilidade de fomentar o turismo de base comunitária, o incentivo à prática esportiva, que pode ser a redenção e o caminho transformador para muitos jovens, respeitando esse presente da natureza e as tradições que pertencem aos moradores da região”, lembrou.A ambulante Eugênia Silva lembrou de como era o local antes da intervenção realizada pela administração municipal. “Aqui era um barranco que tinha muita lama quando chovia. Hoje é lindo ver as pessoas passeando, os idosos apreciando a paisagem e nós vendendo pra ajudar no sustento. Luiz sempre esteve presente, organizando, e até hoje a fiscalização está aqui orientando a posição correta que nós devemos ficar. Temos muita gratidão a ele por isso”, afirmou, enquanto vendia água de coco e refrigerantes aos turistas e aracajuanos que frequentam o local.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão