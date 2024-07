Luiz Roberto acompanhou 31ª edição da Marcha para Jesus nas ruas da capital

Um evento que já figura no calendário de eventos da capital, reunindo, há 31 anos, diversos segmentos da religião cristã em Aracaju. A Marcha para Jesus de 2024 reuniu milhares de pessoas na tarde deste sábado, 27, contando com a participação do pré-candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, ao lado de sua esposa, Márcia Santana, correligionários e líderes do segmento evangélico.

Conforme João Adelson dos Santos, o popularmente conhecido “Adelson da Marcha”, organizador do evento, Luiz Roberto sempre contribuiu com a realização desse e de outros eventos do público cristão. “Luiz Roberto sempre deu contribuição decisiva aos nossos eventos enquanto estava nos bastidores. Agora chegou a hora de se mostrar, à frente das câmeras que cobrem o nosso evento, para que todos saibam o que ele sempre fez”, afirmou Adelson da Marcha.

Importância da Fé

Para o pré-candidato Luiz Roberto, as demonstrações de fé, acolhimento e fortalecimento das famílias que o evento mostra tem extrema relevância social. “Estamos vendo aqui as famílias, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, todos num clima de harmonia e paz, louvando a Deus. Isso é muito importante para a convivência, pois exalta a importância da fé e da esperança”, destacou Luiz.

Luiz destacou também a importância do trajeto, que vai da praça da Bandeira até a praça Hilton Lopes, nos mercados municipais, sempre exaltando a presença de Deus. “Esse cortejo, animado por trios elétricos, louvando e orando, pelas ruas da cidade, relembra da presença divina na vida de cada um de nós, reunindo milhares de pessoas na marcha e, outras tantas que vem prestigiar o evento durante todo o trajeto. Por isso, esse é um momento marcante no calendário da cidade, que conta com todo o suporte que a administração municipal pode oferecer”, lembra Luiz, referindo-se ao controle do trânsito pela SMTT, a segurança oferecida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, além de uma ação da Emsurb que desloca equipes para limpar todo o trajeto após o cortejo.

Foto assrssoria

Por Hugo Brandão