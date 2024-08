Luiz Roberto apresenta alternativas de mobilidade para a capital

Em entrevista concedida a uma emissora de rádio da capital, na noite desta terça-feira, 13, o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto, apresentou alternativas e perspectivas para enfrentar as questões de mobilidade tão relevantes para o conjunto da sociedade.

Segundo Luiz Roberto, os desafios exigem criatividade, inovação e adequação às condições estruturais de uma cidade em franca expansão. “Não são problemas exclusivos de Aracaju, mas temos boas perspectivas para enfrentá-los com medidas que já estão em curso e outras em que precisaremos aprofundar os estudos. Temos uma boa expectativa com a restruturação do transporte público com a licitação e a gestão do consórcio intermunicipal, vamos investir na ciclomobilidade, na regulamentação dos transportes alternativos, além de pesquisar alternativas futuras como o transporte fluvial”, pontuou o candidato.

Infraestrutura

As obras estruturantes voltadas ao modal rodoviário, como o recapeamento total da avenida Tancredo Neves, da avenida Visconde de Maracaju, e da avenida Maranhão, que será iniciado em breve, também foram mencionados como elementos fundamentais nesse contexto. “Além destas obras já vislumbradas, temos também a construção da avenida Perimetral, que ligará o Lamarão à avenida Santa Gleide, criando um novo eixo viário paralelo que vai desafogar a avenida Euclides Figueiredo. Teremos ainda o recapeamento de vias fundamentais, em diversos bairros, a exemplo das ruas São Cristóvão e Laranjeiras, no Centro da cidade, e a Alexandre Alcino, no Santa Maria. Obras assim beneficiam todo o contexto de mobilidade”, explicou.

Redução de Emissões

Conectando Aracaju a uma visão futurística, o planejamento de governo de Luiz Roberto apresenta também um plano cicloviário para Aracaju, trabalhando na ampliação e interligação dos mais de 80 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas existentes na capital. “Esse é um modal que vamos estimular decisivamente. Quando um cidadão passa a utilizar a bicicleta em seus deslocamentos, deixamos de emitir gases tóxicos na atmosfera, além de ter ainda um contributo à própria saúde daquele indivíduo. Num cenário de mudanças climáticas, é fundamental estimularmos essa prática”, lembrou.

Inovação

Vislumbrando um pensar inovador no enfrentamento das questões de mobilidade, Luiz Roberto também apresentou uma perspectiva apontada por muitos pesquisadores como plenamente viável dada à característica geográfica da capital, recortada por rios. “A partir da obra de dragagem do rio Poxim, executada para conter inundações, surge a perspectiva de estudarmos a viabilidade do transporte fluvial. Com algumas intervenções estruturantes, poderíamos ter uma rota fluvial saindo da região do mercado central até a Coroa do Meio, conectando com a região do Inácio Barbosa, Jardim Esperança, JK, Sol Nascente e Santa Lúcia, chegando ao Largo da Aparecida. De modo semelhante, em direção à Nossa Senhora do Socorro, via São Brás, e São Cristóvão, via rio Paramopama. Num planejamento de futuro, poderíamos pensar na recuperação das condições de navegabilidade na região do bairro São Conrado, chegando até o bairro Santa Maria, canais estes que já foram todos navegáveis”, contextualizou.

Para o candidato Luiz Roberto, os desafios impostos é que estimulam a discussão de conceitos inovadores com o conjunto da sociedade. “São os obstáculos que movem a busca de soluções. Alternativas como essas serão exaustivamente debatidas com a sociedade, buscando as sugestões e alternativas viáveis para que as soluções sejam efetivas. O importante é vislumbrar possibilidades para os desafios. Para isso, estamos preparados”, concluiu.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão