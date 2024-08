Luiz Roberto conhece operação da Casa Maternal Amélia Leite

Uma instituição filantrópica com mais de 77 anos de atuação, oferecendo assistência e educação a crianças em situação de vulnerabilidade. Este é o principal objetivo da Casa Maternal Amélia Leite, situada no bairro Suíssa, e que recebeu a visita do candidato a prefeito Luiz Roberto, na manhã desta quarta-feira, 21.

O candidato está percorrendo as entidades filantrópicas da capital, que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social, buscando mapear a capilaridade e o fortalecimento da conexão com as respectivas redes municipais.

“As entidades filantrópicas realizam um papel extraordinário com os mais variados serviços direcionados à população. Estou buscando aferir esse alcance para, se eleito, fortalecer esses elementos de conexão com entidades tradicionais que realizam esse trabalho de extrema relevância social”, explicou Luiz Roberto, ao mencionar que o convite partiu do Rotary Clube de Aracaju Nova Geração.

No local, que acolhe em tempo integral cerca de 70 crianças, são oferecidos os serviços de educação e assistência social, é mantida uma horta comunitária, e está sendo desenvolvido um Núcleo de Desenvolvimento Comunitário, que também assistirá às comunidades adjacentes.

Agenda

Ainda na quarta, 21, o candidato cumpre uma intensa agenda à tarde e à noite, ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, com participação na confraternização da Associação dos Vendedores Ambulantes em Shows e Eventos em Espaços Públicos (AVASEEPS), uma caminhada no Japãozinho e Ponta da Asa, e uma reunião com integrantes da Torcida Mancha Verde em Aracaju, ao lado do vereador Milton Dantas.

Fonte e foto assessoria do candidato