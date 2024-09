Luiz Roberto conhece trabalho voluntário de atendimento a autistas

Atendendo a um convite, o candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, conheceu o trabalho realizado pelo Instituto TEA – “Tolerância, Empatia e Acolhimento”, que desenvolve um trabalho voluntário prestando serviços gratuitos de suporte a crianças autistas, capitaneado pelo neuropsicólogo Wellington Souza, no bairro São José.

A instituição, que funciona há um ano e cinco meses, atende a mais de 1000 famílias da capital e diversos municípios do interior. “Viemos conhecer esse lindo trabalho realizado por essa equipe de voluntários, em prol dessas crianças e de suas famílias. Expliquei a nossa visão prioritária para atendimento a pacientes neurodivergentes e a proposta que integra nosso plano de governo, prevendo a construção de um Centro de Referência para Atendimento Especializado”, detalhou Luiz Roberto.

O candidato também expôs sua visão em buscar construir parcerias com instituições que realizam atendimento, nas mais diversas especialidades. “Essa é uma premissa que defendemos em apoiar as instituições que realizam um trabalho abalizado com eficiência e relevância social nas mais variadas áreas. Estamos buscando conhecer a natureza dos serviços e, com a graça de Deus e o voto de confiança dos aracajuanos, pretendemos valorizar essas ações de instituições filantrópicas e voluntárias na capital, caso sejamos eleitos”, explicou.

No Instituto TEA atuam psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, nutricionistas, neuropsicomotristas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. “Toda essa estrutura é mantida por doações e a ajuda que as famílias podem oferecer para a continuidade do serviço”, explicou Wellington Souza.

Agenda

Ainda na noite desta terça-feira, 03, foi realizada uma carreata pelas ruas do bairro Coroa do Meio, onde os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira receberam o carinho e o reconhecimento da população pelo conjunto de obras e realizações presentes na localidade.

Fonte e foto assessoria