Luiz Roberto e Fabiano caminham ao lado do governador no São Conrado

Uma interação respeitosa e carinhosa em mais uma importante localidade da nossa capital. Assim pode ser definida a caminhada realizada durante toda a manhã deste sábado, 24, nas ruas do bairro São Conrado, zona Sul de Aracaju. Ao lado do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira, os candidatos a prefeito, Luiz Roberto e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, cumprimentaram e pediram voto aos moradores.

“Nós temos serviço prestado nesse bairro. Todo o recapeamento asfáltico das ruas, a reforma da Escola José Conrado de Araújo, e a construção da unidade de saúde, cujo terreno e o projeto já estão assegurados, revelam o compromisso e a perspectiva de avanço para os moradores. É esse compromisso que, olho no olho, estamos firmando com as cidadãs e os cidadãos de Aracaju, percorrendo os 48 bairros da cidade”, assegurou Luiz Roberto.

Animação

A motivação do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, traduz os sentimentos que falam ao coração dos cidadãos. “Estamos aqui, humildemente nos apresentando, relembrando das obras e ações realizadas e dos projetos promissores que fazem do nosso programa de governo o mais conectado com as reais demandas da população. Com alegria e vibrações positivas queremos falar ao coração das pessoas”, afirmou Fabiano.

Para o governador Fábio Mitidieri é um privilégio contar com dois perfis de gestores que se complementam e sintetizam os melhores valores da política para transformar, para melhor, a realidade dos aracajuanos. “É muito raro reunir talentos e personalidades tão distintas, com tanta história de realizações e a experiência necessária para administrar uma capital com as perspectivas de Aracaju. Por isso, pedimos às cidadãs e cidadãos para refletir, aferir resultados e constatar que temos, sem dúvida, os melhores candidatos”, evidenciou o governador.

Agenda

A agenda desta sábado, 24, iniciou com a participação de Luiz Roberto na 15ª Caminhada dos Bancários, promovida pelo Sindicato dos Bancários, no calçadão da 13 de Julho, além de encontros com categorias profissionais, lançamentos de candidaturas e uma mini carreata no bairro Jabotiana, percorrendo os conjuntos Sol Nascente, JK e Santa Lúcia.

