Luiz e Fabiano realizam visita ao mercado e promovem caminhada

A prova inconteste do carinho e da receptividade obtida pelos candidatos a prefeito da capital, Luiz Roberto, e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, foi evidenciada em dois atos representativos de campanha realizados nesta sexta-feira, 13, com uma visita aos mercados Thales Ferraz e Antônio Franco, culminando com uma carreata que passou pelos bairros América, Novo Paraíso e conjunto Tiradentes.

“Os mercados são o coração da cidade, centros comerciais importantíssimos e que concentram memórias afetivas e uma relevância econômica ímpar. Estão entre os meus lugares preferidos na cidade e aqui tenho muitos amigos”, afirmou Luiz Roberto, ao cumprimentar comerciantes e visitantes que transitavam no local.

Cadeias Produtivas

O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, destacou as vertentes de atração turística e monumento cultural que envolvem os mercados, que oferecem um panorama completo das raízes e da cultura sergipana. “Aqui estão os tipos humanos, o artesanato, a culinária, as tradições religiosas, o sincretismo e toda essa riqueza arquitetônica e histórica que são patrimônio da capital. Todos os dias, visitantes do Brasil e do mundo estão aqui consumindo, absorvendo um pouco da nossa cultura e levando-a além fronteiras”, contextualizou Fabiano, que foi secretário de Estado do Turismo e presidente da Empresa Sergipana do Turismo (Emsetur).

Já no início da noite, ao lado de lideranças como o senador Laércio Oliveira, o deputado estadual Jorginho Araújo, o ex-deputado federal e secretário municipal de Governo, Valadares Filho, e o prefeito Edvaldo Nogueira, foi realizada uma carreata que percorreu 42 ruas na região dos bairros América, Novo Paraíso e conjunto Tiradentes, onde foi mais uma vez evidenciada a receptividade e o carinho dos moradores com os candidatos.

“Essa é uma pesquisa inquestionável. O carinho, os abraços, sorrisos e votos de boa sorte que são oferecidos espontaneamente por quem sabe o que esse projeto político fez e fará por Aracaju”, declarou Luiz Roberto, ao agradecer efusivamente aos moradores.

