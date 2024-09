Luiz Roberto e Fabiano reúnem-se com integrantes da Segurança

Um momento de reflexão sobre os resultados já obtidos e as perspectivas de futuro para Aracaju reuniu milhares de integrantes das forças de segurança de Sergipe, num auditório do bairro Atalaia, para conhecer as principais propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira. O encontro, ocorrido no início da noite de segunda-feira 16, contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, da primeira-dama, Érica Mitidieri, da deputada federal Katarina Feitoza e representantes das categorias e correligionários.

“Muitos candidatos andam desatentos e criticando a segurança pública, afirmando que Aracaju não é uma cidade segura. Nunca fizeram nada em prol dessas mulheres e homens que, diariamente, saem às ruas dando seu suor, sangue e lágrimas para garantir que as famílias sergipanas e aracajuanas vivam em paz. Aqui, temos um grupo de profissionais engajados e competentes e que já mostraram serviço no apoio aos organismos de segurança pública. Conclamo a vocês que pesquisem e avaliem as propostas de Luiz Roberto e Fabiano”, destacou a deputada Katarina Feitoza, que é delegada de carreira da Polícia Civil.

O governador Fábio Mitidieri destacou os critérios que levaram à escolha do nome de Luiz Roberto para a condução dos destinos de Aracaju. “Alguns de vocês o conhecem da Petrobras, outros da Fundat, Emsurb ou Sedurbi. Temos aqui um gestor competente, um homem de história notável e que foi escolhido pelo conjunto das suas habilidades e competências. Ele não veio da política. Ele é a renovação que representa a qualidade de gestão, a alta performance gerencial, que é o que Aracaju precisa para continuar oferecendo qualidade de vida às famílias aracajuanas”, destacou.

Se apresentando, o candidato Luiz Roberto falou de sua história de vida e da conexão com a segurança pública em suas diversas atuações, seja na Petrobras, na atuação nos mecanismos de contingência da capital, ou na Sedurbi, que inclui as atividades da Defesa Civil. “Sempre interagi de forma produtiva e respeitosa com os profissionais da segurança pública, mulheres e homens valorosos, que dão os melhores anos de suas vidas em prol de outras vidas, e com os quais convivi e aprendi a respeitar, mantendo amizades sólidas. Apresento meu nome para avaliação de vocês, com o compromisso de oferecer um trabalho competente na construção de uma Aracaju mais justa humana e feliz para nossos filhos e netos”, enfatizou.

O encontro contou com a participação de representantes das polícias Civil, Militar, Penal, Técnica, Bombeiros, Peritos e Guardas Municipais, dentre outras autoridades, representações, candidatas e candidatos a vereador na capital integrantes das forças de segurança.

