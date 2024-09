Luiz Roberto e Fabiano suspendem atos de campanha neste domingo

Luiz Roberto e Fabiano suspendem atos de campanha devido ao falecimento da ex-senadora Maria do Carmo Alves

Em meio a uma carreata que percorria as ruas do conjunto Médici, no início da noite deste sábado, 31, o candidato a prefeito Luiz Roberto recebeu a informação do falecimento da ex-senadora Maria do Carmo Alves, que se encontrava internada num hospital da capital. De imediato, determinou o encerramento da carreata e a suspensão de todos os atos previstos para este domingo, dia 1º de setembro.

“Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento da ex-senadora Maria do Carmo Alves, uma mulher de grande importância na política de Sergipe. Sua história de vida foi marcada pelo comprometimento com a assistência social e o cuidado com os mais pobres. Também desempenhou um papel de muita relevância através do programa Pró-Mulher, uma das primeiras políticas públicas voltadas exclusivamente para as mulheres no estado de Sergipe. Que Deus conforte o coração de amigos e familiares e a receba em sua infinita misericórdia”, diz a nota de pesar publicada pelo candidato em suas redes sociais.

Fonte assessoria