Luiz Roberto expõe alternativas para o Centro em entrevista

Pesquisa, prospecção de experiências e análise das mais recentes soluções apresentadas em diversas cidades do Brasil e do mundo para os problemas enfrentados pelas regiões centrais. Este foi um dos principais aspectos abordados pelo candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, durante entrevista concedida à Rádio Comércio, a Toni Alcântara e Carlos Gomes, que funciona justamente no Centro da capital, com transmissão por caixas de som na região dos calçadões.

“A região central é o coração da cidade com a qual grande parte dos aracajuanos tem vínculos históricos e até emocionais. É o meu caso. Meu primeiro emprego, após ser aprovado em concurso, foi no Ministério da Fazenda, naquele prédio em frente à praça Fausto Cardoso. Eu tenho vínculos consistentes com a região central e acredito que toda a pujança econômica verificada em outros tempos pode ser recuperada”, relembrou Luiz Roberto.

Pesquisa

O candidato apresentou dados de um grupo de pesquisa que envolve cidades brasileiras e de países latino-americanos que apontam problemas comuns como a desertificação e os desafios de conservação do patrimônio histórico e a reorganização urbanística. “Esses são problemas comuns em várias cidades brasileiras e cidades do Equador, Panamá e Costa Rica, que participam de uma iniciativa coordenada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que realizou um seminário abordando esse tema para nortear os programas direcionados à revitalização do Centro de Aracaju”, explicou Luiz Roberto.

“Junto com essa construção técnica, temos propostas em nosso programa de governo que se associam ao propósito de revitalização, oferecendo alternativas de capacitação e inovação, através do Caju Hub, microcrédito, através do programa CredAju, e para os jovens sem experiência profissional, Jovem Start, através de parcerias com a iniciativa privada, visando a inserção no mercado de trabalho. Aliado a um programa de atração de investimentos, estamos projetando uma transformação histórica no Centro de Aracaju”, detalhou, ao explicar que é necessário aguardar os encaminhamentos correlatos ao Plano Diretor, que está sob análise do Poder Judiciário Federal, e será o balizador de várias iniciativas conectadas com reurbanização.

“O que fazemos questão de deixar claro é que a revitalização do Centro será prioridade, caso sejamos eleitos para conduzir os destinos de Aracaju”, concluiu o candidato.

