Luiz Roberto modernizou sistema de drenagem e de limpeza da capital

O candidato do PDT à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto, acumula experiência em gestão ambiental e apresenta proposta de ampliar os projetos às zonas municipais. Como gestor da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz iniciou o processo de instalação da rede de ecopontos da capital, pelo Bairro Industrial, coordenou e implantou ecobueiros e ecobarreiras.

Os ecobueiros funcionam como sistema de filtragem e são uma espécie de cestos colocados em bocas de lobos da cidade para evitar que resíduos descartados de forma irregular nas vias públicas cheguem aos locais de difícil acesso para a limpeza. Com isso, podem ser evitados entupimentos da microdrenagem.

Já as ecobarreiras, são estruturas flutuantes instaladas em canais para reter o lixo. Atualmente, Aracaju conta esse tipo de equipamento nos bairros: 13 de julho, Olaria, Industrial, Santos Dumont, Jardins, Japãozinho e Luzia.

Luiz Roberto explica que a ideia de colocar cestos nos bueiros teve como referência cidades como São Paulo e Curitiba, que mostram sucesso no processo de ecobueiros.

“Nossa cidade tem problemas de drenagem que passam também pelo esgotamento. Nosso plano de governo traz propostas para a instalação de ecobueiros e ecobarreiras, além de novos ecopontos. Priorizamos por serem soluções essenciais para melhorar a drenagem urbana e preservar o meio ambiente. Além disso, eles diminuem o risco de entupimento de bueiros convencionais, o que pode prevenir alagamentos, especialmente em épocas de chuvas fortes”, informou.

O candidato do PDT ressaltou que a defesa dos ecobueiros vai além da proteção ambiental já que é também uma questão de saúde pública e economia. “Ao prevenir alagamentos e reduzir a contaminação das águas, diminuímos os gastos com limpeza urbana e com os danos causados por desastres naturais. Portanto, os ecobueiros representam uma alternativa eficiente, sustentável e econômica para as cidades que buscam um futuro mais resiliente e limpo”.

Ecopontos

Outra iniciativa importante é a ampliação dos ecopontos na cidade. Atualmente, Aracaju conta com seis ecopontos. O primeiro, localizado no Bairro Industrial, foi construído em 2018 e Luiz quer ampliar essa rede. “Quando ocupei a presidência da Emsurb, fui o responsável por iniciar o projeto de ecopontos na nossa cidade. Iniciativa que auxiliou na diminuição de pontos de descarte irregular em Aracaju. Na prática, temos menos lixo espalhado e essa iniciativa foi fundamental para isso”, explicou Luiz.

Os ecopontos contam com caixas estacionárias para resíduos da construção civil e volumosos, além de contentores onde os resíduos com potencial reciclável podem ser depositados e posteriormente encaminhados às cooperativas parceiras. Para o presidente da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), Dárcio Ferreira dos Santos, “os ecopontos ajudam muito no trabalho das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, porque a gente já recebe do município o material que seria descartado de forma irregular pronto para a destinação adequada e sustentável. A população tem onde levar seu resíduo e os nossos cooperados fazem o trabalho de separar e já entregar pronto para a reciclagem”, destacou.

Texto e foto Tirzah Braga