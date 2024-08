Luiz Roberto participa de reunião com cooperativas de táxis-lotação

Na manhã desta sexta-feira, 16, o candidato a prefeito Luiz Roberto participou de uma reunião com representantes das cooperativas de táxis-lotação que atendem a Zona de Expansão, o bairro Santa Maria, o bairro Coroa do Meio, e os conjuntos Augusto Franco e Santa Lúcia. O objetivo principal reafirmar o propósito em promover a regulamentação da categoria e de outros modais de transporte utilizados pela população.

“Circulou uma informação semana passada de que eu teria emitido opinião contrária à regulamentação dos táxis-lotação, o que é uma inverdade. Coincidentemente, eu tinha concedido uma entrevista dias antes onde reafirmo meu compromisso com a regulamentação não só dos táxis-lotação, como também dos motoboys, mototáxis e motoristas por aplicativo. E me sinto grato por terem me convidado para poder reforçar meu compromisso com a categoria”, enfatizou Luiz Roberto.

O candidato explicou também que os critérios técnicos utilizados para formatar o processo da licitação do transporte público, já em curso, também prevê a atuação dos táxis-lotação. “Foi feito um estudo criterioso que mapeou o funcionamento dos transportes alternativos, pois estes, em muitos casos, chegam a locais onde os demais não alcançam, exercendo uma função de interesse social. São essas questões que vamos trabalhar para, se eleitos, avançar na busca da regulamentação”, detalhou.

