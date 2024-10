Luiz Roberto recebe militantes e assina carta em prol da causa animal

Uma pauta voltada à discussão de temática animal na sociedade, na perspectiva de buscar conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e bem estar animal. Esta foi a motivação do encontro entre integrantes do Instituto Sergipano de Direito Animal (ISDA) e os candidatos à Prefeitura da capital Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, na tarde desta quarta-feira, dia 2.

Na ocasião, foi apresentada uma carta-compromisso com diversos itens que versam sobre o engajamento da administração municipal com as temáticas defendidas pelo movimento.

“Nós asseguramos que, se eleitos, vamos dinamizar as ações de resgate, vacinação, castração e o funcionamento do programa Ajuanimal, além da reforma das instalações do Centro de Zoonoses, por entendermos que este é um papel que deve ser desempenhado pela gestão pública. Conosco, o tratamento será sempre produtivo e respeitoso”, destacou o candidato Luiz Roberto, que, junto com Fabiano Oliveira, assinou a carta trazida pelos defensores dos animais.

Agenda

A agenda desta quinta-feira, 03, será toda voltada à preparação para o debate com os candidatos à Prefeitura de Aracaju, que ocorre a partir das 22h, na TV Sergipe (canal 4.1) com transmissão aberta, ao vivo, para todo o estado.

