Luiz Roberto reúne-se com integrantes da Federação de Hospitais Filantrópicos

Debater alternativas na busca de soluções para uma das questões mais desafiadoras da administração municipal que é a ampliação na oferta de serviços de saúde. Nesse sentido, o candidato a prefeito Luiz Roberto esteve na Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Sergipe (Federase), na tarde desta quinta-feira, 22.

Lá, ele assistiu a uma detalhada exposição da capilaridade e oferta de serviços realizada pelas instituições filantrópicas que atuam em todo o estado, e que representam 38% dos leitos ofertados na capital, além de diversos atendimentos especializados nos hospitais Cirurgia, Santa Isabel e São José.

“A Federase hoje representa as instituições filantrópicas e centraliza os debates sobre a formatação e aperfeiçoamento dos serviços prestados. Esse modal de prestação de serviços pode representar economicidade e eficácia no atendimento à população diante de uma demanda crescente por serviços especializados. Acredito que, se eleito for, poderemos fortalecer esse modelo que tende a ser muito produtivo em Aracaju, justamente pela expertise das entidades filantrópicas”, argumentou Luiz Roberto.

Agenda

Intensificando as atividades de corpo a corpo com a população, a exemplo da caminhada que reuniu centenas de pessoas na noite da última quarta-feira no Japãozinho e Ponta da Asa, Luiz Roberto participa de atividades no Bugio e segue, ainda na noite de quinta-feira, para uma grande caminhada no bairro São Carlos, ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, correligionários e lideranças da região.

