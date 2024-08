Luiz Roberto reúne-se com representantes dos motoboys e mototáxis

Na noite de quinta-feira, 15, o candidato a prefeito da capital participou de uma reunião com representantes das categorias de motoboys, mototáxis e entregadores por aplicativo que atuam na capital e Grande Aracaju. Em pauta estiveram as tratativas para regulamentação da atividade que, hoje, gera milhares de empregos para pais e mães de família.

“Hoje, esses profissionais já estão presentes em qualquer plano de mobilidade urbana pela importância que desempenham para a sociedade. Na pandemia, eles foram fundamentais e, muitas vezes, a única alternativa para que as pessoas tivessem acesso à alimentação e remédios, por exemplo. É essa relevância social que vamos buscar evidenciar, caso eleitos, para prover a regulamentação”, explicou Luiz Roberto.

O candidato também falou da importância da conscientização e adequação às normas estabelecidas para dinamizar o processo de regulamentação que poderá gerar muitos benefícios a estes trabalhadores. “Como toda atividade regulamentada, vamos debater amplamente a necessidade de adoção de normas como o uso de EPI´s, obediência ao regramento de trânsito para a convivência cada vez mais salutar com os demais modais rodoviários e a organização urbana”, evidenciou.

Outro tópico abordado referiu-se à regulamentação de uma atividade esportiva correlata ao uso da motocicleta que é o “grau”, que já tem organização e realiza eventos com autorização do poder público. “Esta é uma modalidade praticada por muitos jovens que também carece de estrutura e regulamentação. Me comprometi a, caso eleito, buscar definir locais específicos e também critérios que assegurem uma prática que minimize riscos, obedecendo a um regramento pré-determinado”, concluiu Luiz Roberto.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão