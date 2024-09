Luiz Roberto visita feira do Santos Dumont e reúne com empresários

Cumprindo uma agenda diversificada, o candidato a prefeito Luiz Roberto realizou uma visita à feira do Santos Dumont, onde dialogou com os frequentadores e comerciantes, expondo as propostas e projetos do seu programa de governo, destacando a importância que esta tradicional forma de comercialização exerce nas cadeias produtivas de alimento. Na sequência, ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, visitou uma empresa de tecnologia Netiz, com capital 100% sergipano, e que gera mais de 70 postos de trabalho diretos.

No Santos Dumont, Luiz Roberto destacou a importância do trabalho de reorganização e estruturação das feiras livres, realizado enquanto foi o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), ação fundamental para a manutenção destes locais de comercialização.

“As feiras livres tem um papel fundamental no abastecimento da cidade e nas cadeias produtivas de produção de alimentos. Aqui, são comercializados produtos importantes, a exemplo dos de origem animal, como carnes bovina, suína, frango, peixes e mariscos. Com nossa intervenção, foram instalados os balcões frigoríficos, que permitem essa comercialização atendendo às normas sanitárias. Cada vez mais, vamos atuar para beneficiar as feiras livres que beneficiam diversas cadeias produtivas em nosso município”, lembrou.

Tecnologia

Já no início da tarde, o candidato Luiz Roberto, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, atenderam a um convite e conheceram as instalações da empresa Netiz, que atua há 11 anos no provimento de internet, com um universo de 13 mil assinantes nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Pirambu.

Eles foram recebidos pelo diretor executivo, Fagner Freire, e pelo diretor de serviços e expansão, Hermeval Souza, que apresentaram as características e os panoramas de atuação e expansão da empresa. “É gratificante ver jovens empreendedores que investem na área que mais cresce no mundo aqui em Aracaju. Os investimentos em tecnologia e conectividade são crescentes e essa é uma vertente que está presente em nosso programa de governo. Se eleitos, vamos investir maciçamente na capacitação dos nossos jovens para que sejam inseridos de maneira qualificada em iniciativas dessa natureza. As parcerias são fundamentais para isso”, argumentou Luiz Roberto.

Para o diretor de serviços e expansão, constatar que um postulante a dirigir os destinos da cidade é entusiasta da tecnologia é motivo de grande entusiasmo. “Vimos com alegria que Luiz Roberto tem um olhar estratégico para nossa área de atuação, demonstrando compreender o que pode representar esta perspectiva de futuro para Aracaju”, disse.

Agenda

Ainda na agenda desta quinta-feira, 05, o candidato Luiz Roberto realizou uma carreata saindo da avenida Quirino e percorrendo as ruas do conjunto Orlando Dantas, apresentando seus projetos e propostas para a localidade e recebendo o carinho e receptividade da população.

Fonte e foto assessoria