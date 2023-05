Luta Antimanicomial em Sergipe tem sido fortalecida com ações 

Na próxima quinta-feira (18), acontece o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, um movimento que se caracteriza pela luta dos direitos das pessoas com sofrimento mental. Em Aracaju, há cinco anos e seis meses, a Equilíbrio Clínica Dia promove ações que colaboram para essa rede, a exemplo do trabalho realizado com pacientes de saúde mental que recebem diversas atividades terapêuticas durante o dia e vão para casa à noite, com o intuito de reinserir esses pacientes no contexto familiar e da sociedade. O atendimento em urgência mental também é humanizado e preparado com internações de curta permanência para que o paciente volte às suas atividades com o menor tempo possível, desconstruindo toda a ideia de internação psiquiátrica que ocorria no passado.

Em entrevista, Camilla do Vale, Psicóloga da Equilíbrio Clínica Dia explicou mais sobre o movimento.

Através de dimensões sociopolítico-institucionais, o movimento busca combater e desconstruir o modelo manicomial, a discriminação, exclusão e controle, que eram aplicados na assistência às pessoas com sofrimento mental, em nosso país. “Esse movimento visa proteger os seus direitos, aplicar a ética inclusiva, que reconhece essas pessoas em sua cidadania, merecedora de assistência mental com abordagem acolhedora, respeitosa e humanizada, que considere o indivíduo além dos sintomas, em sua integridade”, afirma.

As ações colaboram para o fim do modelo manicomial e os hospitais psiquiátricos, desconstruindo a negatividade patológica (e preconceitos) em relação à pessoa com sofrimento mental. “Isso promove a sustentação da aplicação de um modelo de atenção psicossocial na assistência em saúde mental, que considere o sujeito e seus sofrimentos, assegurando a dignidade, cidadania, liberdade e a vida, bem como a inserção social (que aborda tanto o sujeito em sofrimento, como o meio social em geral)”, enfatiza.

Na Equilíbrio Clínica Dia em Aracaju durante a semana referente ao dia 18 de maio (Dia Nacional da Luta Antimanicomial), será realizada uma exposição das artes produzidas pelos pacientes da instituição que será aberta ao público interno composto pelos profissionais, familiares e pessoas assistidas pelo serviço.

Fonte: Rodrigo Alves

Foto: divulgação.

