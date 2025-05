Luta de Breno Garibalde, projeto do Menor Aprendiz é aprovado na Câmara

A Câmara de Aracaju aprovou na última quinta-feira, 8, o Projeto de Lei n° 184/2025, que dispõe sobre a contratação de Menor Aprendiz no âmbito do município de Aracaju, uma lei que já havia sido sancionada em 2017, durante a gestão do então prefeito Edvaldo Nogueira, mas que não avançou. Agora, o PL foi atualizado pela gestão da prefeita Emília Correa e colocado novamente em votação na CMA.

A nova legislação, que teve em como forte lutador desde seu primeiro mandato, o vereador Breno Garibalde, tem como objetivo reforçar e tornar mais efetiva a contratação de jovens aprendizes no âmbito da administração pública municipal, promovendo inclusão social, qualificação profissional e oportunidades reais de desenvolvimento para a juventude aracajuana.

Para o parlamentar, essa conquista representa um avanço na construção de uma Aracaju mais justa, onde o poder público assume papel ativo na inclusão dos jovens ao mercado de trabalho. “Feliz em saber que nosso mandato deu início a esse diálogo ainda na gestão passada e continuou nessa, com reuniões com o procurador do Trabalho, Alexandre Alvarenga, com a prefeita Emília e com a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg. Parabenizo a gestão municipal pela implantação desse programa que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens. Essa luta é nossa!”, declarou o vereador.

A expectativa é de que a mudança na legislação proporcione adesão ampla dos órgãos municipais ao programa.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luana Pinheiro