Lutadora de jiu-jitsu apoiada pela Sejesp conquista medalha de ouro em SP

A lutadora Kate Santiago é a mais nova campeã brasileira de jiu-jitsu. A conquista do título nacional aconteceu no feriado do Dia do Trabalhador, em São Paulo, valendo pela categoria master 2.

Kate também faturou a medalha de bronze na categoria absoluto, e compartilhou os melhores momentos em sua página na rede social. “Fiquei surpresa com tamanha repercussão na internet. Agradeço a todos que me apoiaram nesta nova vitória”, vibrou.

Kate Santiago e sua treinadora, Eduarda Moura (Ronda), viajaram para São Paulo com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), que viabilizou as passagens de ida e volta para a dupla. A lutadora agradeceu o patrocínio e a oportunidade de representar a capital sergipana no maior evento nacional de jiu-jitsu. “Gratidão a todos que fazem parte da administração municipal por acreditar em mim, dando todo suporte para que eu pudesse realizar este sonho e representar a cidade de Aracaju”, escreveu a campeã em sua rede social.

Além da conquista nacional, Kate Santiago é a atual campeã su-americana da modalidade. Ela integra a equipe Alliance Aracaju e prevê outros feitos no ano de 2025. “Teremos novos desafios no segundo semestre e com fé em Deus quero representar Aracaju em todos eles”, acrescentou.

O secretário da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, elogiou o desempenho da atleta e parabenizou pelas duas medalhas alcançadas em São Paulo. Segundo o gestor, o comprometimento de Kate chamou a atenção desde o dia da primeira visita na sede da Sejesp. “Na primeira conversa, já notei o espírito competitivo da lutadora; aqui queremos apoiar todos os atletas, independentemente se serão campeões ou não. Se ganhar medalha, melhor ainda”, declarou.

Texto e foto AAN