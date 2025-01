Luxuoso ‘Réveillon VIDAM’ reúne mais de 6 mil pessoas na Ilha do Sol

Mais de 6 mil pessoas entre sergipanos e turistas saudaram a chegada de 2025 no mais luxuoso Réveillon do país, o ‘Réveillon VIDAM Náutico’, idealizado pelo CEO do Grupo VIDAM e empreendedor visionário, Professor José Wilson dos Santos, que não mediu esforços para oferecer os melhores serviços ao público, desde a decoração, gastronomia, bebidas de alto padrão e até surpresas como a pulseira Led e a recriação da Confeitaria Colombo que deu as boas vindas com muitas guloseimas refinadas. O tema deste ano foi ‘A Magia dos Carnavais’.

“O sentimento de ver tudo que foi idealizado se concretizando foi de muita felicidade e realização. Proporcionamos uma virada de ano cheia de boas energias e o momento foi muito especial para todos os sergipanos e turistas que escolheram brindar a chegada do ano novo com a gente. A festa se consolidou como a melhor do país e para mim é muito gratificante inserir Sergipe na rota do turismo nacional”, orgulha-se Professor Wilson.

A moderna festa de virada atracou mais uma vez no exclusivo deck do VIDAM Náutico Clube, na paradisíaca paisagem da Ilha do Sol, em Itaporanga D’Ajuda, em atmosfera de puro charme e muita diversão, e foi marcada mais uma vez pelo luxo e conforto.

Bell Marques abriu a noite festiva e levou o público ao delírio com os maiores hits do Chiclete com Banana. A contagem regressiva para a entrada de 2025 foi um momento de gratidão e esperança de dias melhores com a presença dos jornalistas Jaqueline Cruz e Lyderwan Santos no palco. As pulseiras de Led que todos receberam foram acesas e mudando de cor e o show pirotécnico foi uma atração à parte.

Em seguida foi a hora do show mais aguardado pelo público. Gusttavo Lima subiu ao palco cheio de energia e fez um show eletrizante com seus maiores sucessos da carreira. Um ponto alto do show foi a participação da esposa do cantor, Andressa Suíta que surpreendeu o público que ovacionou o casal.

Tomate recebeu a missão de fechar o evento com chave de ouro e entregou tudo com um show eletrizante que foi até o primeiro nascer do sol do ano com os maiores sucessos do Axé Music.

Durante os intervalos do show, o público aplaudiu apresentações artísticas com o tema da edição ‘A Magia dos Carnavais’ com desfile de mini trio elétrico e dançarinos representando diversos carnavais de estados do país como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Fotos: Gabriela Sampaio