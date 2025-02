M·A·C Cosmetics inaugura sua primeira loja no RioMar, em Aracaju

Marca chega no dia 13 trazendo cosméticos de alta qualidade para um público diverso e engajado

A M·A·C Cosmetics, referência global em maquiagem, chega a Aracaju trazendo um portfólio completo, com produtos de alta performance e serviços personalizados de maquiagem, realizados por artistas especializados.

Reconhecida pelo compromisso com a diversidade e inclusão, a marca que celebra todas as idades, raças e gêneros, inaugura no RioMar Shopping no dia 13 de fevereiro, em um charmoso quiosque localizado em frente à Lacoste, no piso L2.

Para comemorar a chegada em terras sergipanas, no dia da inauguração, os primeiros 100 clientes em compras irão ganhar um batom selecionado de presente. A ação será válida das 18h às 22h.

