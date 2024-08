Maçonaria reafirma união em celebração da Semana do Maçom com lançamento de livro

A Maçonaria sergipana reafirma seu espírito de união e fraternidade com o lançamento do livro “Maçonaria para Todos IV”. O evento, que marca o início das comemorações da Semana do Maçom em Sergipe, reunirá as três potências maçônicas do estado: a Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe (GLMESE), o Grande Oriente do Brasil (GOB Sergipe) e a Confederação Maçônica do Brasil (COMAB Sergipe).

A celebração acontecerá no dia 16 de agosto, a partir das 18h, na Biblioteca Pública Epiphanio Dória, reforçando os laços de fraternidade e cooperação entre as potências maçônicas em Sergipe. O evento serve como início das comemorações da semana do Maçom, que culminará no dia 20 de agosto, data oficialmente reconhecida como o Dia do Maçom no Brasil.

O lançamento do livro “Maçonaria para Todos IV” dá continuidade à renomada série, um projeto da Academia Maçônica Sergipana de Artes, Ciências e Letras. Esta quarta edição mantém a tradição de oferecer uma visão ampla e diversificada da Maçonaria, com contribuições de diversos autores.

Programação do evento:

18h – Apresentação do Coral Maçônico – Canto Fraterno

18h30 – Palestra com o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Prof. Dr. Valter Santana – tema: “UFS nos dias atuais”

19h – Lançamento oficial do livro “Maçonaria para Todos IV”

19h30 – Coquetel de confraternização

O livro “Maçonaria para Todos IV” é uma obra coletiva que abrange onze capítulos, cobrindo diversos temas maçônicos. Cada capítulo reflete o espírito universal da Maçonaria, valorizando a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

Este lançamento ocorre mais de três séculos após a fundação da primeira Grande Loja em Londres, em 24 de junho de 1717, e representa o compromisso contínuo da Maçonaria sergipana em registrar e compartilhar sua história e conhecimentos.

A Maçonaria sergipana convida todos os interessados a participarem deste evento aberto ao público. É uma oportunidade para aprender mais sobre a Maçonaria, sua história e seu papel na sociedade contemporânea, além de testemunhar a cooperação entre as potências maçônicas do estado. A celebração antecipa as homenagens ao Dia do Maçom, reforçando a importância desta data para a comunidade maçônica.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho