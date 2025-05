Uma mulher e o filho dela de cinco anos, morreram no início da noite segunda-feira (26), após caírem de um prédio localizado no Bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Equipes do Corpo do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar estiveram no local da ocorrência.

Ainda não hã informações do que teria provocado a queda.

Foto redes sociais