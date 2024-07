Magno de Jesus é Pré-Candidato a vereador pelo PSDB de Ivan Leite na cidade de Estância

A movimentação política na cidade de Estância ganha fôlego. As arrumações e as escolhas dos pré-candidatos, tanto ao cargo majoritário quanto a vereador, começam a ter novos rumos partidários.

Para essas eleições municipais, pelo que se comentam nas rodas de conversas no município é que disputarão o Paço Municipal os seguintes nomes: Joaquim (PDT), André Graça (PSD), Márcio Souza (PSOL), Ralim (Democracia Cristã) e Dominguinhos (PT).

Centenas de nomes vão concorrer ao Poder Legislativo, e um desses nomes é do radialista Magno de Jesus, filiado ao PSDB, um convite que lhe foi formulado pelo ex-prefeito e ex-deputado estadual Ivan Leite, liderança política que dirige essa agremiação partidária em Estância.

Magno de Jesus já disputou algumas candidaturas no município, ficando como suplente. É um nome forte, comprometido com a cidade e que tem realizado um excelente trabalho nas áreas cultural e social. Ele é quem realiza o Encontro de Filarmônicas, que está no seu 12º ano, um evento culturalmente importante que acolhe centenas de jovens que integram as filarmônicas sergipanas.

O radialista foi conselheiro tutelar da criança e do adolescente por dois mandatos e da mesma forma integrou a Pastoral da Criança da Igreja Católica, milita em associações, membro da Academia Estanciana de Letras e por sua vez, também atua realizando exames de vista gratuitos, doações de roupas e cobertores, empréstimo de muletas e desenvolve ainda um trabalho tirando os jovens do mundo das drogas.

Magno de Jesus é radialista, jornalista, formado em Letras Português e Bacharel em Direito.

