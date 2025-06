Maio Amarelo: UNINASSAU Aracaju participou de ações em alusão ao tema

O assunto também foi abordado no âmbito acadêmico por meio do curso de Psicologia

Durante este mês, ocorreu a campanha nacional Maio Amarelo. Seu objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados e a segurança no trânsito, buscando diminuir o número de acidentes e mortes. Em alusão à data, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju participou de algumas ações, em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) dos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro e a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES).

As ações tiveram o apoio do curso de Psicologia da Instituição de Ensino Superior. Diante disso, a UNINASSAU Aracaju exerceu seu papel de responsabilidade social e participou de ações em escola, shopping e no próprio Centro Universitário. Além disso, houve um passeio ciclístico. O intuito foi fomentar a conscientização para uma mudança de atitude por parte de todos que compõem o trânsito.

“O trânsito é comportamento. E onde há comportamento, há a intervenção da psicologia. Somente uma mudança de atitude, por parte da sociedade e de cada indivíduo, é capaz de torná-lo um lugar mais seguro. A mobilidade humana é responsabilidade humana”, explicou José Paulo, professor da disciplina de Psicologia do Trânsito.

