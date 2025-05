Maio Bordô: Ação educativa acontece no RioMar Aracaju nesta terça-feira

O mês de maio é dedicado à conscientização sobre a dor de cabeça, um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC), cerca de 95% dos brasileiros terão, pelo menos, um episódio de dor de cabeça ao longo da vida. Destes, 70% das mulheres e 50% dos homens convivem com o problema de forma recorrente, apresentando episódios mensais.

Com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre o tema e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Laboratório de Pesquisa em Neurociências, e o RioMar Aracaju promovem, nesta terça-feira, 27 de maio, uma ação educativa gratuita voltada ao público.

Durante todo o dia, das 10h às 22h, fisioterapeutas especializados em cefaleia estarão disponíveis para conversar com o público, esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre os diferentes tipos de dor de cabeça, como a cefaleia tensional e a enxaqueca. Os visitantes poderão entender melhor as causas, os fatores que agravam o quadro, as possibilidades de tratamento e ainda receber orientações práticas para prevenir as crises. A ação acontece no primeiro piso do shopping, em frente à Kalunga.

Entendendo o impacto das cefaleias

A dor de cabeça pode ser tanto um sintoma de outras condições quanto uma doença em si. Em casos crônicos, como na enxaqueca e em algumas formas de cefaleia, os impactos na rotina são expressivos, interferindo no desempenho no trabalho, nos estudos e nas relações sociais. Por isso, a conscientização é fundamental para que as pessoas busquem diagnóstico e tratamento adequados.

Causas e tratamentos disponíveis

Entre os fatores que podem desencadear as cefaleias, estão estresse, predisposição genética, alterações hormonais e doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e condições que afetam o sistema imunológico. Embora muitas vezes não tenha cura, a dor de cabeça pode ser controlada com acompanhamento profissional. O tratamento pode incluir o uso de medicamentos, terapias alternativas, mudanças no estilo de vida, além de fisioterapia ou até procedimentos cirúrgicos, dependendo da gravidade e do tipo da dor.

Serviço

O quê? Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe promove ação educativa sobre dor de cabeça.

Quando? Dia 27 de maio, das 10h às 22h.

Onde? Piso L1, em frente à Kalunga RioMar – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito.

