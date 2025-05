Maio Verde alerta para os cuidados com a saúde ocular e prevenção do glaucoma

Ação educativa gratuita acontece nesta sexta-feira (30) no RioMar Aracaju

O mês de maio é marcado pela campanha Maio Verde, voltada à conscientização sobre o glaucoma – doença silenciosa e progressiva que afeta milhões de pessoas no mundo e pode levar à cegueira, se não for diagnosticada e tratada a tempo.

Para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde dos olhos, o RioMar Aracaju, em parceria com o Hospital de Olhos Santo Antônio (HOSA), promove uma ação educativa e gratuita nesta sexta-feira, 30 de maio, das 10h às 22h, no Piso L2, próximo à Decathlon.

Durante o evento, o público terá acesso à medição gratuita da pressão intraocular, um dos exames fundamentais para o diagnóstico precoce do glaucoma. Além disso, especialistas do HOSA estarão presentes para orientar os visitantes, esclarecer dúvidas e conversar sobre prevenção e tratamentos disponíveis.

A ação é alusiva ao Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo Glaucoma, celebrado em 26 de maio, e busca ampliar o acesso à informação e estimular o diagnóstico precoce da doença.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 35 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de dificuldade para enxergar. Entre esses, ao menos 900 mil vivem com o diagnóstico de glaucoma. Em escala global, o número de pessoas com a doença gira em torno de 64,3 milhões, com projeção de crescimento para 111,8 milhões até 2040.

