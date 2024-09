Maior carreata da história movimenta Tomar do Geru e tendência de vitória de Totinha

A cidade de Tomar do Geru, no Sul sergipano, parou no último domingo (15) para acompanhar a maior carreata da história em prol do candidato a prefeito Totinha (PP).

Ao lado do prefeito, Pedrinho Balbino, do candidato a vice-prefeito, Farmacinha, de Finha Diniz, de apoiadores e de candidatos ao cargo de vereador, Totinha foi recebido com alegria pela população gerurense.

Emocionado, Totinha destacou a alegria de poder contar com o apoio da população ao seu projeto. “Fico feliz com a aceitação do povo ao nosso nome. O povo de Geru já definiu que está comigo e com o nosso vice, Farmacinha”, destacou o candidato.

Ainda na ocasião da carreata, a deputada federal Katarina Feitosa, filiada ao PSD, declarou apoio à candidatura de Totinha ao cargo de prefeito. Também acompanharam a carreata, o senador Laércio Oliveira (PP) e os deputados estaduais Jorginho Araujo (PSD) e Pato Maravilha (PL).

Ascom – Totinha do Geru