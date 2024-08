MAIOR EVENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO BRASIL RECEBEU MAIS DE DUAS MIL PESSOAS EM ARACAJU

Foram encerrados nesta quinta-feira, 22, os principais eventos de infraestrutura de modais de transporte do país: o 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e a 49ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv). Os eventos tiveram o apoio do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Durante quatro dias, mais de dois mil pessoas, entre profissionais da área, pesquisadores e estudantes de engenharia de todo o Brasil, reuniram-se em Aracaju para debater o tema. O evento contou com atividades como palestras, fóruns, mesas- redondas, grupos de trabalho, apresentação de trabalhos técnicos-científicos e a 5ª ExpoEnacor, com estandes de expositores que participaram do evento apresentando suas atividades e produtos. Ao todo, foram 26 palestras, três mesas-redondas e 129 trabalhos técnicos-científicos e estudos de caso apresentados.

“Trazer um evento grande como o Enacor e a Rapv é uma responsabilidade muito grande para nós, que somos responsáveis pela execução do Plano de Obras para fazer acontecer. Com o apoio do Governo do Estado, estivemos dedicados nesse projeto durante cerca de um ano, na certeza de que seria um grande evento, uma troca de experiências e conhecimentos válida para todos. Nosso estado bateu recorde mais de 1.600 pessoas inscritas, com hotéis lotados, fazendo a economia girar”, destaca o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves.

Foto: Ascom DER/SE