Maior exposição de dinossauros da América Latina chega em setembro

Em iniciativa inédita, evento acontecerá simultaneamente nos shoppings Jardins e RioMar

Após grande sucesso em Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), a maior exposição de dinossauros da América Latina chegará à capital sergipana no dia 9 de setembro. E para tornar essa experiência ainda mais especial, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju unem-se para brindar o público de todas as idades com o ‘Circuito dos Dinossauros’, uma atração inédita, jamais vista nos dois empreendimentos.

O evento reunirá 40 réplicas dos animais em tamanho real, com sons e movimentos, em uma ambientação que simula o habitat natural das espécies, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo.

O acesso será gratuito e durante o passeio pela exposição que acontecerá, simultaneamente, nos dois shoppings, crianças, jovens, adultos e idosos terão a oportunidade de conhecer algumas curiosidades e a história dos animais pré-históricos que viveram na Terra há cerca de 230 milhões de anos.

Foto: Roberto Abreu

