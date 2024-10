Maior feira científica de Sergipe acontece nesta sexta-feira, dia 18

Cienart 2024 receberá 128 projetos de unidades escolares municipais, estaduais, federais e da rede privada; 104 são da rede pública estadual

O Centro de Vivências da Universidade Federal de Sergipe será palco na próxima sexta-feira, 18, de mais uma edição da Feira Científica de Sergipe (Cienart). A principal feira de iniciação científica de Sergipe entra na 14ª edição e contará com 128 projetos apresentados nas categorias “Bancada” Ciências, Tecnologia, Artes e “Palco”, subdivididas em Ensino Fundamental (6º a 9º anos), Ensino Médio, e Ensino Médio com participação de professores do Ensino Superior.

Dos 250 inscritos, 128 projetos foram classificados, sendo 104 da rede pública estadual de ensino, representando 80% dos projetos. Este número confirma que a rede pública estadual tem se consolidado como um celeiro de iniciação científica, com projetos classificados nos principais eventos nacionais e internacionais.

A presidente da Comissão Executora da Cienart, professora Zélia Soares Macedo, lembrou que a Cienart sempre acontece na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sendo uma oportunidade para os alunos da Educação Básica conhecerem a UFS, almoçar no restaurante universitário e viver um dia de acadêmico, ampliando seus horizontes.

“Este ano, as equipes que foram premiadas em 2023 receberam credenciais para participar de eventos nacionais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Recife e Belém. Dois destes trabalhos estão agora credenciados para uma Feira Internacional, em Dubai. Na Cienart, 10% dos trabalhos são premiados e uma das recompensas é a credencial para participar da Maratona de Inovação para o Bem (MIB), onde participam de desafios tecnológicos sob a orientação de cientistas da NASA e do Google”, destacou Zélia.

A Cienart envolve também formação continuada, cursos e palestras. São esperados 5 mil visitantes no espaço da Universidade Federal de Sergipe, entre pesquisadores, professores, estudantes da Educação Básica e das universidades, socializando experiências e popularizando a Ciência, Tecnologia, Artes e Inovação produzidas no estado.

O professor Makel Bruno, do Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes, em Umbaúba, orienta quatro projetos que serão expostos na Cienart. Ele definiu o evento como uma vitrine para outros eventos científicos e destacou que há ciências sendo feitas com qualidade nas escolas públicas. “Voltamos recentemente de outras feiras no país e estamos chegando com excelência em alguns projetos, a exemplo de termos ficado em segundo lugar na Febrace, um dos mais importantes eventos do gênero no Brasil. Acreditamos que Sergipe será destaque em iniciação científica”, afirmou.

O projeto ‘Tecnologia Alternativa e Sustentável no Combate à Mosca-negra-dos-citros (Aleurocanthus woglumi Ashby – Aleyrodidae)’, desenvolvido em 2020 também no Centro de Excelência Anfilófio Fernandes, circulou as principais feiras do país e foi um dos primeiros lugares na Cienart 2021. Ele foi conduzido à época pelo professor Pedro Ernesto Oliveira da Cruz e pelos alunos Alisson Souza da Cruz e Paulo Souza dos Santos. O ex-aluno Alisson Souza, hoje universitário do curso de Ciências Biológicas, continuou com o projeto na Universidade Federal de Sergipe e atualmente está em análise na Embrapa.

“A Cienart foi um divisor de águas na minha vida, abrindo portas e me transformando em um agente de mudança. A partir dessa experiência, tive a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIBIC), sendo contemplado com bolsas de iniciação científica. Quando entrei no Ensino Superior, fui bolsista do PIBID e também consegui uma bolsa de residência pedagógica”, elenca Alisson Souza.

A Feira Científica de Sergipe é uma iniciativa conjunta da Associação Sergipana de Ciência (ASCi), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec).

Durante toda a exposição dos projetos na Feira, uma comissão de avaliação passará pelas bancadas e assistirá aos trabalhos de palco. Ao final do evento, serão contemplados com premiações os projetos com os primeiros lugares gerais, além dos que estão em consonância com os pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ou que têm um interesse público e poderão ser postos em prática.

