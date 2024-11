Maior Feira de Beleza e Cosméticos de Sergipe deve atrair mais de 10 mil visitantes

Aracaju se prepara para receber, entre os dias 17 e 19 de novembro, a maior feira de beleza e cosméticos de Sergipe. Realizada no Centro de Convenções AM Malls, das 13h às 21h, a Aracaju Beauty Hair terá mais de 100 empresas de todo o Brasil, com 70% vindas de fora do Estado, aquecendo o setor de beleza e movimentando o turismo local.

A feira de beleza promete ser um ponto de encontro para profissionais e consumidores, oferecendo uma programação diversificada que inclui três salas de workshops gratuitos, onde os visitantes poderão aprender novas técnicas, tendências e inovações. Além disso, a Aracaju Beauty Hair contará com um Campeonato de Nails Designs, atraindo competidores e revelando talentos.

Além de fomentar o segmento de negócios, o evento também tem o cunho social com entrada de 1Kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil do Sesc. O idealizador, Daniel Aragão, destaca o compromisso social da feira e a expectativa para mais uma edição.

“No ano passado, conseguimos arrecadar mais de seis toneladas de alimentos, que foram destinados a instituições de apoio através do Mesa Brasil. Este ano, queremos superar essa marca e fazer ainda mais. A Feira já é aguardada anualmente pelos profissionais e já faz parte do calendário do nosso Estado”, comentou.

O Sebrae, grande patrocinador da Aracaju Beauty Hair, também será peça-chave na edição deste ano, oferecendo suporte e apoio a distribuidores locais, serão 5 empresas Sergipanas contempladas com stands para expor seus produtos. A entidade tem investido no fortalecimento do setor de beleza e estética em Sergipe, contribuindo para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas locais que atuam na área.

A feira é uma grande oportunidade para negócios, networking e aprendizado, consolidando a capital sergipana como um importante polo para o mercado de beleza no Nordeste.

SERVIÇO:

ARACAJU BEAUTY HAIR 2024

DATA: 17 A 19 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DAS 13H ÀS 20H

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES AM MAILS

ENDEREÇO: AV. PRES. TANCREDO NEVES, 4444 – INÁCIO BARBOSA, ARACAJU.

ENTRADA: 1KG DE ALIMENTO

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.FEIRADABELEZAARACAJU.COM.BR

Por – Hivy Rhafaella – Foto: Assessoria