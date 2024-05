Mais 46 vagas de emprego são disponibilizdas pela Secretaria do Trabalho

Núcleo de Apoio ao Trabalho atende para cadastros de segunda a sexta

A semana começa com 46 oportunidades de colocação no mercado de trabalho. As vagas intermediadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) foram divulgadas nesta segunda-feira, 13, com chances para ampla concorrência e vagas afirmativas para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD).

Interessados devem procurar o NAT, localizado na rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José em Aracaju. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Na próxima quarta-feira, outras vagas serão anunciadas pela Seteem.

Confira as oportunidades:

2 vagas para técnico em refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência comprovada em CTPS e habilitação “B”

2 vagas para auxiliar técnico em refrigeração

Requisitos: fundamental completo e meses de experiência comprovada em CTPS

1 vaga para garçom

Requisitos: experiência anterior como garçom de restaurante

1 vaga para cozinheiro de restaurante

Requisitos: experiência como cozinheiro de restaurante

1 vaga para cozinheiro hospitalar

Requisitos: médio completo e experiência como cozinheiro hospitalar

2 vagas para assistente administrativo

Requisitos: 6 meses de experiência comprovada em ctps, médio completo e será um diferencial ter habilitação “A”

1 vaga para recepcionista

Requisitos: médio completo e experiência na função

1 vaga para auxiliar fiscal

Requisitos: necessário estar cursando ou ter concluído o curso superior de contabilidade, experiência na função (comprovada em CTPS), conhecimento no sistema sap one e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro.

1 vaga para auxiliar de marketing

Requisitos: necessário estar cursando ou ter concluído o curso superior de marketing e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para ajudante de vaqueiro

Requisitos: disponibilidade para trabalhar em Tomar do Geru

1 vaga de motorista

Requisitos: ensino médio completo, experiência comprovada em ctps, curso mopp e habilitação a partir da categoria “B” com EAR.

1 vaga para maqueiro

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para repositor

Requisitos: médio completo, mínimo 6 meses de experiência na função (comprovada em ctps)

3 vagas para operador de movimentação e armazenagem de cargas

Requisitos: médio completo

1 vaga para motorista de caminhão

Requisitos: médio completo, experiência na função (comprovada em ctps) e habilitação D

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para operadora de caixa

Requisitos: médio completo e mínimo 6 meses de experiência na função (comprovada em ctps)

1 vaga para teleoperadora

Requisitos: médio completo, experiência com cftv e disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência

1 vaga para atendente de clínica médica

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para maqueiro

Requisitos: ensino médio completo

3 vagas para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: fundamental completo, experiência com serviços de limpeza e disponibilidade de horário

1 vaga para agente de apoio operacional

Requisitos: médio completo, experiência com atendimento ao público e serviços administrativos, habilidades com informática e pacote office e disponibilidade de horário

1 vaga para instrutor de libras

requisitos: superior completo em libras ou especialização, experiência como instrutor de libras para ouvintes e surdos.

15 vagas para cuidador de creche

Requisitos: médio completo e experiência como cuidador infantil

1 vaga para intérprete de libras

Requisitos: médio completo, experiência como instrutor de libras para ouvintes e surdos e certificado de proficiência em uso e ensino em libras (prolibras)