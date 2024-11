Mais de 10 mil visitantes são esperados no Aracaju Moto Fest 2024

O Aracaju Moto Fest 2024 será realizado a partir desta quinta-feira, 14, até o sábado,16. A 22ª edição terá como palco a Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju.

O evento, que já é tradição no calendário de motoclubes de todo o Brasil, reunirá apaixonados por motos de diversas partes do país em um final de semana repleto de adrenalina, confraternização e atrações culturais. Para ter acesso, basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades filantrópicas locais.

A festa surgiu de modo tímido com a participação de alguns membros de motoclubes da capital sergipana. Agora, a expectativa é de que mais de 10 mil motociclistas compareçam ao encontro, o que vai agitar a cidade, contribuindo para o desenvolvimento do turismo e o aquecimento da economia na capital sergipana. “O Moto Fest se consolidou como um dos maiores eventos do gênero no Nordeste, e, nesta edição, buscamos trazer ainda mais atrações para entreter e integrar os participantes”, comenta Renan Tavares, um dos organizadores do evento.

Após tantas edições, o Aracaju Moto Fest se consolidou também no calendário turístico sergipano e, hoje, conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), além de lojas de acessórios para motos e de diversos motoclubes locais. O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considera o evento de grande importância para o setor em Sergipe, pois estimula a cadeia produtiva do turismo na capital. “Durante três dias, milhares de pessoas vão circular por nossa cidade, movimentando as redes hoteleira e de bares e restaurantes, especialmente no período que antecede a alta temporada”, analisa o secretário.

Os amantes de motos vão se divertir com shows de bandas de rock – serão mais de dez apresentações musicais para embalar todos os dias do evento –, exposições de concessionárias com grandes marcas de motocicletas, como BMW, Honda e Yamaha, e feira de produtos e acessórios. Além disso, haverá espaço gastronômico para o visitante aproveitar o melhor da culinária local e um espaço kids para a diversão da criançada. Os motociclistas poderão, ainda, participar de passeios guiados a pontos turísticos de Aracaju, promovendo, assim, o turismo local.

Confira a programação completa:

14 de novembro (quinta-feira)

18h – DJ

19h – Renato Marinho (RN)

21h – Tessera

23h – Os Faranis

15 de novembro (sexta-feira)

18h – DJ

19h – Club 80

21h – Lurex Queen Tribute (MG)

23h – Rádio Pirata

16 de novembro (sábado)

17h – Samba de Migué

19h – Valvulados

21h – Mr. Skull

23h – Capital Cover (Maryjoe)

Foto: Joseph Lima/Divulgação