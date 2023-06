Mais de 100 mil pessoas lotam Festival da Mandioca em Lagarto

Definitivamente, o Festival da Mandioca entrou para o calendário de eventos do País e se tornou uma referência em festas durante o período junino. Na primeira noite de shows, a estimativa foi de mais de 40 mil pessoas. Já no sábado, dia 24, mais de 60 mil pessoas lotaram o espaço.

Na sexta-feira se apresentaram no palco: Antenor Nunes, Carlos Rabelo, Dhi Piseiro, Gustavo Mioto, Samyra Show e Avine Viny. Já no sábado, subiram ao palco Lourinho do Forró, Zueirões do Forró, Alceu Valença, Cássio Júnior, Ana Castela, Igor Santos e Paulos Santos. O público deu um show a parte e conduziu o Festival Mandioca como uma das principais festas do Nordeste.

Além das grandes atrações nacionais e local, o festival tem se caracterizado pela paz e tranquilidade e pela forma como a economia lagartense tem sido fortalecida. Com os mais de 1 mil empregos gerados nos setores de confecção, calçados, bebidas, hotelaria, gastronomia em geral; os serviços de táxi, mototáxi e motoristas de aplicativos. A estimativa é que circulem mais de R$ 40 milhões durante todo o período da festa.

O sucesso do público se dá também pela excelente formatação de toda a festa. Pelo acesso, segurança, estrutura e toda organização oferecidos para que o público se sentisse à vontade. A expectativa é que o quantitativo de pessoas aumente ainda mais nos próximos dias de festa.

“Fizemos tudo com muito zelo e dedicação para oferecermos uma bela festa para o povo de Lagarto e que os turistas e visitantes se sintam à vontade, consumam nossos produtos, gerem renda e emprego para nossa gente. Espero que os próximos dias seja de sucesso como foram esses dias de São João. O Festival da Mandioca já está consolidado como uma das maiores festas juninas do Nordeste”, afirma a prefeita Hilda.

O Festival da Mandioca prossegue durante o São Pedro. No dia 28 de junho Walter Nogueira, Xandy Avião, Helder Nascimento, Adelmário Coelho, Forró 10 e Zé Vaqueiro. Já no dia 29 de junho, as atrações são Trio Ave Rara, Cintura Fina, Whalace Dhi Mamãe, Wesley Safadão, Danielzinho Caceteiro e Nattan.

Foto: Thiago Prata

Por Fábio Viana