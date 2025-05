Mais de 140 estudantes participam de integração para estágio curricular

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) realizou, na última sexta-feira (23), uma cerimônia de acolhimento para recepcionar os novos estudantes do campus Lagarto da UFS que iniciam suas atividades de estágio curricular e internato no período 2025/2026.

O evento de integração contou com uma apresentação institucional do HUL, que destacou aspectos organizacionais, fluxos internos de funcionamento e os principais serviços de atendimento aos usuários. Ao todo, foram recepcionados 149 estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

Durante o estágio e o internato, os alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades práticas relacionadas às suas áreas de formação, vivenciando o hospital como espaço de aprendizagem e de integração entre teoria e prática.

A cerimônia contou com a presença da superintendente do HUL, professora Sandra Aiache Menta; do vice-diretor do campus Lagarto da UFS, professor Luís Felipe da Silva; e dos gestores do hospital: Marconi Nascimento (Gerência Administrativa), Luana Dantas (Divisão de Enfermagem, representando a Gerência de Atenção à Saúde) e Rafael Lourenço (Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica, representando a Gerência de Ensino e Pesquisa).

Ao dar as boas-vindas aos estudantes, a superintendente Sandra Aiache Menta ressaltou o papel humano e sensível do cuidado em saúde. “Tudo o que vocês já aprenderam só vão por mais em prática, que é o acolhimento, o olhar para o outro, e entender o que ele está falando no silêncio”, enfatizou. “Entender que aquele instante é um momento de fragilidade e vulnerabilidade e que nós às vezes somos o elo para segurar a mão dele, no sentido de apoiar, de dar atenção”, disse.

Formação prática com foco em ética e multidisciplinaridade

José Lucas dos Santos, chefe da Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino do HUL, também destacou a importância do ambiente hospitalar como espaço de formação. Segundo ele, os estudantes terão contato direto com situações que exigem raciocínio clínico, atuação em equipe e vivência multiprofissional.

“Além do desenvolvimento de princípios que orientam a conduta multiprofissional com base na ética, no humanismo e na ciência”, observou José Lucas, ressaltando que o objetivo é familiarizar os estudantes com as rotinas e particularidades do hospital. “Facilitando o processo de ensino-aprendizagem e a inserção deles no ambiente hospitalar e ambulatorial”, concluiu.

Durante o evento, também foram abordados temas relevantes para a formação dos estudantes, como: manejo de pacientes críticos e rotinas na UTI; gestão da qualidade e segurança do paciente; pesquisa e saúde digital; segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde; o papel da Ouvidoria no HUL; e os principais fluxos da Unidade de Graduação e Ensino.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Texto e foto Williany Bezerra