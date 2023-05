Mais de 2.500 ossadas que estão no Cemitério São João Batista em Aracaju serão incineradas a partir da próxima segunda

As ossadas que estão no Cemitério São João Batista (CSJB) e que os familiares não solicitaram a remoção, serão incineradas.

Mais de 2.500 ossadas que estão no Cemitério São João Batista (CSJB) localizado no bairro Ponto Novo, em Aracaju, serão incineradas a partir da próxima segunda-feira (22).

Os corpos sepultados no local ficam por um período de dois anos nas gavetas até serem exumados. Após esse procedimento, os restos mortais permanecem mais um ano no setor de ossário geral, instalado no cemitério, e o familiar precisa solicitar a remoção para um ossuário.

Segundo o diretor, Bira Rabelo, existem ossadas que estão há mais de cinco anos esperando que os familiares façam a retirada para que, assim, sejam colocados em ossuários próprios. “Passado o prazo, determinado em legislação para permanência, será necessário o familiar comparecer na administração do cemitério para obter as orientações necessárias referente à retirada da ossada e escolher entre adquirir o ossuário, que é o espaço para colocação da caixa de ossos, ou fazer a incineração”, explica.

Após o prazo estabelecido, o familiar deve comparecer a administração do cemitério para obter orientações sobre a retirada da ossada. “Para solicitar a remoção da ossada na administração do cemitério, será necessário apresentar documento de identidade oficial com foto do responsável pela retirada, atestado de óbito da pessoa sepultada e comprovação de responsabilidade pelo sepultamento, informando a destinação dos ossos”, diz o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

