Mais de 200 pessoas trabalham na montagem da Vila do Natal

A montagem da Vila do Natal Iluminado está em ritmo acelerado. O espaço será aberto ao público nesta sexta-feira, 13, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, com atrativos para encantar o público sergipano e turistas, como roda gigante, montanha-russa, pista de patinação no gelo, teatro e cenário inspirado nos festejos de fim de ano. A iniciativa do Governo de Sergipe visa oferecer mais um espaço de lazer para as famílias sergipanas e àqueles que visitam o estado, ao passo que contribui para a política de geração de emprego e renda por meio da realização de grandes eventos.

Em sua segunda edição, a Vila do Natal Iluminado contará, ainda, com árvore de natal de 20 metros, casa do Papai Noel, igreja, apresentações artísticas e personagens temáticos. Neste ano, uma das novidades é a ampliação da pista de patinação, que terá 300 metros quadrados, o dobro de tamanho em comparação à do ano passado, assim como a implantação de arquibancadas no espaço, para que o público possa assistir aos patinadores. Além disso, o evento, que segue até o dia 5 de janeiro, será acrescido de outras atrações inéditas, como aquário de recreação, paradas natalinas, espaço multissensorial, teatro e arena gamer, esta última promovida pelo Banese.

Segundo o diretor-presidente da Funcap, Gustavo Paixão, as novidades incrementarão ainda mais o evento. “Trouxemos montanha-russa com loop, a arena gamer, que fez muito sucesso na Vila da Criança, apresentações de teatro, mais um sucesso que devemos inserir em todos os eventos do Estado, pois queremos priorizar as apresentações artísticas variadas. Teremos também uma rua coberta, inspirada na que tem em Gramado, com bares e restaurantes, brinquedos infláveis, Auto de Natal do Imbuaça, e três paradas de Natal”, enumera o gestor da Funcap.

No momento, cerca de 200 pessoas trabalham no local para garantir que o público possa usufruir do espaço a partir desta sexta-feira. Rejane dos Santos é uma das pessoas que atuam na montagem da Vila e considera que os eventos realizados pelo estado também são importantes para oferecer oportunidade para quem trabalha no setor. “O que o governo está fazendo é uma forma de permitir que mais pessoas possam trabalhar, a quem está desempregado ter uma renda financeira. Para gente, que trabalha com eventos, é gratificante, ver tudo pronto depois, a coisa mais linda para os turistas e para a gente se orgulhar do que faz”, afirma a auxiliar de limpeza.

Economia

Assim como em todos os eventos realizados pelo Governo do Estado, a Vila do Natal contará, mais uma vez, com espaços internos dedicados à comercialização do artesanato sergipano e economia solidária, além de praça de alimentação com seis lanchonetes, duas destinadas à economia solidária.

Na área externa da Vila, os eventos do Governo de Sergipe também rendem bons frutos para o comércio geral. João Barbosa tem um quiosque, onde comercializa coco verde, cerveja, café, tapioca e outros pratos regionais, há 21 anos, na Orla, e conta como a Vila do Natal ajuda no faturamento no fim do ano. “Melhora muito as vendas, chama os turistas e também o pessoal local. Quando tem a Vila, fica cheio de clientes aqui à noite.Acho importante esses investimentos do governo, é bom para o turismo, o pessoal vem e fala que está muito bonito, tudo organizado”, pontua.

Natural do Rio de Janeiro, Adriano Rapold mora na Suíça há cerca de 40 anos e, no fim de ano, ao lado da esposa, Laudiceia Rapold, que é aracajuana, costuma passar férias em Sergipe. Para o casal, a cada ano que retornam à capital sergipana, a cidade se encontra ainda mais bonita. “Está cada vez melhor, a primeira vez que vim aqui não tinha tanta coisa como hoje. E esse tipo de evento realizado aqui é um bom investimento, é uma retribuição dos impostos para a população, já que é um espaço aberto a todos”, considera Adriano.

Para o turista, iniciativas como a Vila do Natal agregam valor ao estado, tanto para quem mora na cidade quanto para os visitantes. “Com certeza é um atrativo a mais, a orla inteira está muito bonita. A gente ainda vai ficar mais alguns dias em Aracaju e quero vir conhecer esse espaço, passear, comer algo e patinar no gelo, que é algo que faço na Suíça e vi que vai ter aqui”, afirmou Adriano, acrescentando que sempre que tem oportunidade indica Aracaju para as pessoas próximas ao casal. “Costumo indicar Aracaju para os meus amigos, é uma cidade de pessoas muito gentis e boas praias”, reforçou.

Sobre a vila

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com patrocínio do Banese e Sergas e apoio da Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos