Mais de 25 mil pessoas prestigiam sétima noite do Forró Caju 2025 nos mercados

Com uma programação que uniu forró, arrocha e sertanejo, a Praça dos Mercados Centrais de Aracaju se transformou em uma grande arena para celebrar a música.

Na sétima noite do Forró Caju 2025, nesta quarta-feira, 25, mais de 25 mil pessoas compareceram para acompanhar as apresentações de Simone Mendes, Devinho Novaes, Mariana Fagundes, Mikael Santos e Baú das Antigas.

Fã de Devinho Novaes, a recepcionista Paula Regina dos Santos, moradora do bairro Lamarão, chegou cedo para garantir o melhor lugar e acompanhar de perto o ídolo que conhece desde antes da fama. “A vitória dele é a nossa vitória. O conheço desde criança e, sempre que canta aqui em Aracaju, venho assistir ao show. É o nosso orgulho, Deus honrou muito a vida dele e, por isso, faz sucesso por onde passa”.

Joyce Almeida, estudante de gestão pública, viajou de Umbaúba para ver de perto Simone Mendes, uma paixão que começou nos tempos do Forró do Muído, quando a cantora dividia o palco com a irmã. “É um amor que não dá para explicar. A trajetória dela, o estilo de vida dela, não dá para descrever, é só amor. Onde ela vai em Sergipe, eu tô junto”, revelou a fã, destacando que nutre carinho também por Simaria e exibe com orgulho uma tatuagem em homenagem às irmãs.

Usando uma touca de pelúcia, marca registrada do ídolo, o jovem Ítalo dos Santos esperou ansiosamente pela apresentação de Mikael Santos, a nova revelação do brega sergipano, que tem levado o nome de Itabaiana para todos os cantos do Nordeste. “Ele é surreal como artista. Nos shows dele a energia é única, a música é boa e a diversão é garantida”, concluiu o fã.

Texto e foto AAN