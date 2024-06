Mais de 26 mil pessoas curtiram a festa no Arraiá do Povo neste sábado

Erivaldo de Carira, Jeanny Linss e Dedé Brasil, Geraldo Azevedo e Falamansa foram as atrações

A 22ª noite do Arraiá do Povo 2024, no último sábado, 22, levou um ótimo público à Orla da Atalaia. Para abrilhantar a abertura do fim de semana de São João, Erivaldo de Carira, Jeanny Lins e Dedé Brasil, Geraldo Azevedo e Falamansa subiram ao palco Rogério. As atrações atraíram mais de 26 mil pessoas à arena de shows, em apresentações dignas da grandeza do evento.

O clima familiar foi uma marca da noite. Famílias inteiras, com pessoas de todas as idades, estiveram presentes para aproveitar. Foi o caso da professora Leila Cristina, que curtiu os shows ao lado do esposo e dos filhos. “Hoje tem uma programação bem típica, e vim curtir com minha família. Tudo está muito bonito, o espaço bem pensado na cultura sergipana, fiquei deslumbrada”, elogiou.

A estudante Ana Carolina Izidoro também foi curtir com a família, incentivada pelos pais a conhecer o famoso forró das antigas. “Está tudo muito bem feito, meus pais adoram esse tipo de forró. Estou curtindo bastante”, disse a jovem. Já a administradora Amanda Santos é uma admiradora do ritmo tradicional e fez questão de prestigiar os shows. “Hoje eu não poderia faltar, porque o forrozinho raiz tem um espaço no meu coração”, pontuou.

Shows da noite

A primeira atração foi Erivaldo de Carira. Nome tradicional do forró sergipano, ele está sempre presente no Arraiá do Povo em momentos importantes: em 2023, abriu a primeira noite; neste ano, começou o fim de semana de São João. “Quero agradecer a todos do Governo do Estado, que sempre me valorizam, por essa festa maravilhosa. O que a gente faz é levar o nosso forró para nossa gente, porque eu sou sergipano”, exclamou.

Em seguida, subiram ao palco Jeanny Linss e Dedé Brasil. A dupla sergipana, que faz sucesso desde os tempos da banda Forró Maior, também trouxe o forró raiz ao Arraiá do Povo. “O Governo do Estado acertou em cheio. O público veio curtir os artistas sergipanos, a nossa história e a nossa cultura”, disse Dedé. “É o pontapé inicial para o São João, viajando na emoção e curtindo o forró de qualidade”, completou Jeanny.

A terceira atração era uma das mais aguardadas do mês: Geraldo Azevedo. Referência histórica no forró, o pernambucano embalou um grande público com sucessos consagrados. Ele não escondeu a alegria em, com 79 anos de idade, seguir trazendo seu repertório no São João. “Esse Arraiá do Povo está me orgulhando muito. As festas juninas precisam ter essa tradição, homenageando grandes compositores. É uma enorme manifestação cultural, e me sinto feliz em fazer parte disso”, ressaltou Geraldo.

Por fim, Falamansa fechou a 22ª noite. A banda paulista, que recentemente completou 25 anos de carreira, tem a mesma formação e cresceu ao som do forró. “Essa continuidade do nosso trabalho em prol de um objetivo em comum, fez a gente colher frutos dessa escolha. Estamos ao lado de grandes mestres, referências do meio junino. Poder participar desse evento é muito significativo para a gente”, disse Tato, vocalista do grupo.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Erick O’Hara