Mais de 3 mil pessoas participam do Passeio Ciclístico comemoração aos 170 anos de Aracaju

As comemorações dos 170 anos de Aracaju contou, na manhã deste domingo, 9, com o tradicional Passeio Ciclístico, promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Mais de três mil pessoas participaram do evento que uniu lazer, esporte e conscientização sobre a mobilidade urbana em um percurso de 10 km pelos principais pontos da cidade. O passeio contou com as presenças da prefeita Emília Corrêa, do vice-prefeito Ricardo Marques, do superintendente da SMTT, Nelson Felipe, e do secretário de Governo de Aracaju, Itamar Bezerra.

O ponto de partida do passeio foi a histórica Colina do Santo Antônio, onde os ciclistas começaram a chegar por volta das 7h para fazer o credenciamento e receber as camisetas. Famílias, jovens, idosos, crianças, grupos de amigos e apaixonados por ciclismo se misturavam no clima de celebração e expectativa. Além da festa pelo aniversário de Aracaju, o evento teve o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte eficiente, sustentável e saudável. Durante as inscrições feitas presencialmente foram arrecadados, no total, 571 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para ações beneficentes.

Com a largada dada às 8h, os participantes percorreram um trajeto de 10 km que passou por pontos importantes da cidade, como as avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, Augusto Maynard e Beira Mar. Durante todo o percurso, agentes da SMTT garantiram a fluidez no trânsito com bloqueios temporários e apoio logístico. O evento contou também com o apoio de agentes da Guarda Municipal de Aracaju, que promoveu a segurança de todos os participantes.

No meio do caminho, uma parada estratégica na Praça Fausto Cardoso, no centro da capital, permitiu aos ciclistas um momento de descanso e hidratação, reforçando a preocupação com o bem-estar dos participantes. O passeio seguiu com tranquilidade até o destino final, o Parque da Sementeira, onde a chegada foi marcada por um clima de satisfação geral. Este momento final contou com o sorteio de 40 bicicletas, que foram entregues pela prefeita Emília Corrêa e pelo superintendente Nelson Felipe.

“Eu queria muito estar pedalando, pois também sou da atividade física. Parabenizo a todos os que estão aqui participando, vocês são incríveis. A bicicleta é um modal que tem pouco impacto no meio ambiente e que melhora a nossa qualidade de vida. Parabéns também a esse trabalho feito pela SMTT. Vamos comemorar os 170 anos de Aracaju da forma mais linda possível”, disse a prefeita.

Para o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o sucesso do passeio reflete uma maior adesão da população à mobilidade ativa. Ele destacou a importância do Passeio Ciclístico para todos. “Este passeio é atividade física, é saúde, tudo isso combinado com a questão da conscientização, para que tenhamos um trânsito melhor, um trânsito vivo, com respeito. E o passeio também comemora o aniversário da nossa cidade, junto aqui com mais de três mil pessoas, dando essa valorização à prática esportiva. Aracaju é uma cidade em que as pessoas podem pedalar e fazer muitos percursos com a bicicleta. Então estão todos de parabéns”, declarou.

A coordenadora da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET/SMTT), Monike Barbosa, ressaltou o sucesso do Passeio Ciclístico nesta edição, que é a primeira da nova gestão municipal. “Temos participantes de todas as idades, é uma comunidade mista. Foram mais de três mil inscritos neste evento que estimula o uso da bicicleta e a mobilidade urbana. Faz as pessoas verem que existem outros meios de transporte além do carro e da moto. A bicicleta é um meio que ajuda o ambiente e a mobilidade urbana como um todo. Além disso, estimula as pessoas a contemplarem as paisagens da nossa cidade Aracaju”, afirmou.

Ciclistas motivados

Os participantes do Passeio Ciclístico compartilharam suas experiências e entusiasmo com o evento. Foi o caso da estudante universitária Maria Eduarda Soares Santana, de 21 anos. Participante de primeira viagem, ela disse ter gostado bastante. “A minha família me motivou a estar aqui hoje. Eu não sou ciclista, mas gosto bastante, às vezes é bom dar umas pedaladas. Esse Passeio Ciclístico vem motivar as pessoas a saírem um pouco deste hábito de só ficar em casa. Incentiva a movimentar mais um pouco, se exercitar, acho isso bem legal”, disse.

Mais experiente, a cuidadora de idosos Otávia Celina Silva Barreto, de 60 anos, esteve mais uma vez no tradicional Passeio Ciclístico. “Já participei durante várias edições, e digo que o importante é incentivar, tanto o ciclista, quanto quem não é ciclistas. Estamos comemorando o aniversário de Aracaju, e isso é muito importante para nós. E durante o passeio de bicicleta a gente vai conhecendo um pouco mais de Aracaju e vendo a beleza da nossa cidade. A Prefeitura está de parabéns. Sou sergipana e fico muito feliz de estar aqui hoje”, afirmou.

O funcionário público Rubens dos Santos é natural de Ilha das Flores, mas mora em Aracaju há mais de meio século. Assim como Aracaju, ele também faz aniversário no dia 17 de Março, quando completará 63 anos de idade. “Esse Passeio Ciclístico significa para mim saúde. É preciso que a gente saia do comodismo, que a gente esteja sempre em atividade física. Temos que valorizar e estar na linha de frente dos pedais que acontecem na nossa capital.

O casal Fabiano Costa Santos, 45, e Fabiana dos Santos Evangelista, 34 anos, veio de São Cristóvão para participar do Passeio Ciclístico. Bastante animados, eles fizeram todo o percurso e chegaram na reta final com expectativas para ganhar o sorteio de uma bicicleta. “Pedalar, para mim, é uma riqueza. As cidades precisam de mais locais para os ciclistas transitarem em segurança, mais ciclovias, e Aracaju está melhorando muito nesse sentido”, disse Fabiano. “Essa é a primeira vez que estou participando, sou iniciante no ciclismo. Acho que pedalar é muito importante para a saúde, e quero parabenizar Aracaju por esse Passeio Ciclístico e pelos seus 170 anos”, declarou.

Sorteio de bicicletas

Ao todo, 40 bicicletas foram sorteadas no final do passeio, no Parque da Sementeira. As bicicletas foram doadas pelos seguintes parceiros, que apoiaram o evento: Energisa, Universidade Tiradentes, Celi, Unimed, Banese Card, SESI, Colégio Módulo, Colégio Amadeus, Paraty, SEST SENAT, Construtora Camel, RR Bike, Auto peças Macedo, Galeria das Placas, Speed, Vinaton, e Maravilha Motos.

Uma das ganhadoras foi Maria Edna Silva, de 58 anos. “Eu já participei deste evento três vezes, e hoje estou muito feliz por ter ganhado o sorteio, valeu muito a pena. Parabenizo à SMTT, que foi maravilhosa e fez esse passeio ciclístico muito bem organizado. Ano que vem eu participarei novamente”, afirmou.

Outro ganhador foi Antônio Marques, de 54 anos, que trabalha com redes de computadores. “Essa edição foi muito legal, deu muito certo. Vejo como essencial essa motivação para que os aracajuanos participem dessa atividade. E hoje foi um dia especial para mim, que já participei diversas vezes e agora fui sorteado com a nova bicicleta pela primeira vez. Estou muito feliz”, disse.

Texto e foto AAN