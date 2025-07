Mais de 30 Adolescentes e Jovens Aprendizes iniciam atividades na Fundação Hospitalar de Saúde

Oportunidade para aprender e começar no mercado de trabalho de forma digna e protegida. Para 33 adolescentes e jovens aprendizes, uma nova etapa teve início nesta segunda-feira (7). A solenidade de boas-vindas no auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, no bairro Ponto Novo, em Aracaju, marcou a integração dos aprendizes, contratados pelo Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde.

A medida é resultado de um acordo judicial firmado este ano entre o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) e o Estado, depois de condenação pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE), de forma solidária, ao cumprimento da legislação que regula a Aprendizagem e ao pagamento de indenização coletiva e de multa por descumprimento, no valor de R$ 500 mil, em ação ajuizada pelo MPT-SE.

Por meio desse acordo, o valor foi revertido para o programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Estadual. O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga participou da cerimônia e destacou a importância da iniciativa no combate ao trabalho infantil. “A Aprendizagem é uma porta aberta para o mercado de trabalho, prevista em lei. Esperamos que essa iniciativa vá para outras secretarias estaduais. Desejo que seja um período frutífero, não só na parte teórica, mas também na vivência prática. Que seja um ótimo início na vida profissional de cada um”, enfatizou o procurador, que também é coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância).

O diretor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Cesário Venâncio, representou o secretário Cláudio Mitidieri na solenidade. “Acreditamos que será uma interação muito profícua e enriquecedora. Vocês são o futuro do nosso país e precisam desse apoio como política pública. Nosso objetivo é cumprir o papel, enquanto instituição pública, promover e preparar nossos jovens”, afirmou.

A diretora-geral da FHS, Adna de Santana, recebeu os jovens compartilhando a sua experiência com a Aprendizagem. “Durante esses 15 anos, esta é a primeira vez que a FHS recebe jovens aprendizes. Para nós, isso representa muito mais do que o cumprimento de uma determinação legal. Representa o compromisso com o futuro e com a formação cidadã de cada um de vocês. Aos 16 anos, eu fui jovem aprendiz e compreendi, pela primeira vez, o valor de ser um servidor público. Agora, estamos prontos para acompanhá-los nessa jornada de crescimento e descoberta”, ressaltou a diretora.

Também participaram do evento a promotora de Justiça Lilian Carvalho, a auditora-fiscal do Trabalho Liana Carvalho, a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Daniele Garcia, o secretário executivo da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Tony Vieira, e o representante da Demà Jovem, Vanderson Mota, entidade responsável pela formação dos adolescentes e jovens.

Esta primeira turma vai atuar junto à Fundação Hospitalar, na SES. Mas, de acordo com a diretora-geral da FHS, Adna de Santana, até o fim de julho, outros 33 aprendizes serão convocados pelo Estado. Pelo menos 15 serão direcionados à Aprendizagem Profissional no Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e os demais para secretarias do Governo. Em Sergipe, 43 municípios e o Estado já aprovaram a Lei de Aprendizagem Profissional na Administração Pública. A expectativa do MPT-SE é alcançar as 75 cidades sergipanas.

Sthela Dias é uma das aprendizes e começa a nova fase cheia de expectativas. “Fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu queria muito ingressar no mercado de trabalho. De agora em diante, as expectativas são cada vez maiores”, finalizou a jovem.

Texto e foto Lays Millena Rocha