MAIS DE 30 MIL FORROZEIROS CURTIRAM A MARATONA DE SHOWS NO ARRAIÁ DO POVO NESTE SÁBADO, EM ARACAJU

A multidão de mais de 30 mil forrozeiros marcou presença no Arraiá do Povo na noite deste sábado, 8, com grandes shows que se estenderam até a madrugada. Iniciado no último dia 30 de maio, o maior arraiá à beira-mar segue até 29 de junho, totalizando 30 dias de evento.

O cantor e sanfoneiro sergipano Elton Motta abriu a programação e subiu ao palco com músicas especialmente pensadas para o período junino. Este ano, 90% dos artistas do cronograma são sergipanos e, pelo segundo ano consecutivo no Arraiá, Elton falou da emoção de participar da festa.

“Para mim é sempre uma honra me apresentar em Sergipe, minha terra. Ano passado, a gente também teve essa oportunidade e hoje entregamos ao público muita música boa, muita nostalgia e, também, muita música atual”, disse Elton, que apresentou um repertório baseado no trabalho ‘Ao Vivão na Roça’. “Graças a Deus, ele está tendo uma aceitação muito boa”, comemorou.

Nem a chuva afugentou os forrozeiros, como a turma de Railane Dalmas, formada por uma comunidade de jovens com algum grau de deficiência auditiva. “Fiz questão de ficar até o final. A chuva veio para refrescar. Curtimos até o último minuto”, disse a jovem.

Carlos Alberto veio de Maceió para o Arraiá do Povo e também ficou até o final da festa, para curtir a banda Painel de Controle. “Dou minha vida por eles. Onde estiverem, eu irei. O Arraiá do Povo está lindo, muito organizado. Sergipe está de parabéns”, avaliou.

Grandes shows

Banda de forró eletrônico formada em 2001 na capital do Rio Grande do Norte, Natal, Cavaleiros do Forró foi a segunda atração da noite. “Estamos muito felizes e honrados. Mais um ano aqui no maior arraiá à beira-mar do Brasil e é na minha cidade, na minha terra, a terra do meu coração, com a banda do meu coração. A galera teve hoje antigos e novos sucessos do nosso DVD”, declarou Ana Gouveia, vocalista da banda que já vendeu mais de 2,5 milhões de álbuns em mais de duas décadas de existência.

O pernambucano João Gomes foi uma das atrações mais esperadas do público neste sábado. Terceiro a comandar a noite, o cantor levou seu forró e piseiro para o palco. “É uma época maravilhosa, de muito trabalho e a agenda é intensa, mas trouxemos muita alegria para Aracaju. Preparamos um show específico quando chega a época de São João. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez”, disse o atrista, que já na estreia da carreira, em 2021, alcançou destaque nacional.

Para encerrar a noite, os cearenses da banda Painel de Controle subiram ao palco com seu forró romântico. A banda, que tem mais de três décadas de carreira, trouxe um repertório com os seus maiores sucessos. “Trouxemos o melhor repertório das antigas para os corações apaixonados de Sergipe”, declararam os integrantes da banda.

Neste domingo, 8, a programação no Arraiá do Povo segue com as atrações Cuscuz com Leite, Henry Freitas e Vitor Fernandes.

País do Forró

