Mais de 30 mil pessoas lotam Arraiá do Povo atraídas pelo cearense Nattan

O nono dia de shows no Arraiá do Povo 2024 levou uma multidão à Orla da Atalaia. Com o cantor Nattan como atração principal, mais de 30 mil pessoas compareceram nesse domingo, 9, ao maior evento junino do estado. Além dele, também abrilhantaram a noite Maraísa, Gustavo Rojão e Manu Bahtidão.

A apresentação do cantor cearense, um dos grandes sucessos do Brasil, foi a que mais atraiu presença. É o caso do engenheiro civil Victor Oliveira, que também elogiou a organização do Arraiá. “Tudo evoluiu ainda mais em relação ao ano passado. Entramos tranquilamente e curtimos bastante os dias anteriores. Nattanzinho é o meu artista mais ouvido, e vim muito animado para ver o show dele”, afirmou.

Já a atendente Wellen Jhennypher compareceu ao Arraiá pela primeira vez este ano, também motivada por Nattan. “Estou achando tudo muito bom. Ambiente bonito e o pessoal bastante animado. Espero estar me divertindo e dançando, principalmente no show de Nattan”, disse. Outro grande fã é o soldador João Victor Matheus. “Um evento maravilhoso, sem palavras! Estou ansioso para assistir Nattan”, destacou.

Conhecido como ‘Nattanzinho’, o artista teceu elogios e agradecimentos ao público sergipano, especialmente neste mês de junho. “O São João é diferente, é uma época em que o sergipano tem energia. Esse estado maravilhoso sempre me abraçou. A galera merece e agradeço demais a cada sergipano que está aqui, porque sem os fãs não somos nada. A gente traz muito forró, muita cultura, e quando sobe no palco não tem volta. Assim é o Nattanzinho!”, exaltou o cantor.

Demais shows

Antes do cearence, o domingo começou com a cantora sergipana Maraísa. Presente pelo segundo ano consecutivo no Arraiá do Povo, ela falou sobre a importância dos artistas locais no evento. “A gente faz um show super alto astral, animado e com muito amor para todos. Agradeço à iniciativa do Governo do Estado em colocar sempre os artistas da terra. Eu sou daqui, tenho muito orgulho de ser sergipana e cantar em casa sendo da casa. É sempre especial”, considerou.

Em seguida, subiu ao palco Gustavo Rojão. Com uma longa estrada pelo estado, desde os tempos de vocalista da banda Rojão Diferente, o cantor sergipano não escondeu a alegria ao estar em casa. “Nós somos daqui de Aracaju e estar nesta festa incrível é uma honra absurda. Parece até o meu primeiro show, com o nervosismo batendo. A gente movimenta o cenário, e no Arraiá pegamos um público diferente e muito legal”, afirmou o artista.

Após o show de Nattan, Manu Bahtidão fechou a noite. A alagoana radicada no Pará tem o tecnobrega como estilo principal, mas também traz o forró em seu repertório. “Tenho muita musicalidade e autenticidade, amor e muita loucura. Sergipe é o país do forró e estar aqui traz responsabilidade”, pontuou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Arthuro Paganini