Mais de 4 mil pratos foram vendidos durante edição do maior evento gastronômico do Brasil

De 22 a 25 de maio, o Parque Governador Augusto Franco recebeu o ‘Brasil Sabor’, maior evento gastronômico do Brasil. Com organização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel-SE), mais de quatro mil pratos foram comercializados.

Graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), em uma edição especial do projeto ‘Descubra Aracaju’, apresentações culturais fizeram parte da programação.

Música ao vivo de bandas como Quadrilha Século XX, Sena, Raquel Diniz, Zabumbadores de Vovó Lourdes, Alícia Lima, Élio Lima, Fábio Lima e On The Rox embalaram os quatro dias de evento. Ao todo, 20 restaurantes participaram da feira. Cada um deles aceitou a missão de produzir um prato exclusivo que valoriza ingredientes e técnicas locais. Os preços das iguarias foram fixados em R$ 30.

“Estamos muito felizes com o resultado proporcionado pelo ‘Brasil Sabor’. Além de uma excelente oportunidade para quem gosta da boa culinária, foi possível proporcionar aos aracajuanos e turistas uma linda experiência de contato com a música e cultura de nossa cidade”, disse o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

O presidente da Abrasel-SE, Bruno Dórea, também comemorou o resultado. “O evento foi um sucesso. Nós tivemos uma grande movimentação durante esses dias. Sem conta o nível elevado dos pratos. Isso mostra o aumento da qualidade do que está sendo produzido pelos restaurantes”, explicou.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

