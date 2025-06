MAIS DE 40 MIL CANDIDATOS PARTICIPAM DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DA SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE

Mais de 40 mil candidatos participaram, neste domingo, 1º, da aplicação da prova objetiva do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que oferta 878 vagas e formação de cadastro reserva em 14 cargos de níveis médio e superior. Essa é a maior seleção de profissionais para a área médico-hospitalar realizada pelo Governo do Estado nos últimos anos, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da SES e da Secretaria de Estado da Administração (Sead), e organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas foram realizadas nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Pela manhã, participaram os candidatos aos cargos de Técnico de Enfermagem e Técnico em Radiologia. No turno da tarde, foi a vez dos profissionais de nível superior disputarem vagas para Médico, Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Biólogo, Cirurgião-Dentista, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Sanitarista, entre outros.

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, celebrou o momento, reforçando o compromisso da gestão com a renovação do serviço público. “Este é o governo dos concursos públicos. Já são 24 concursos até agora e vamos continuar fazendo, para oxigenar o serviço público e trazer gente nova. Desejo sucesso aos candidatos que realizaram a prova hoje”, declarou.

Para o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o concurso representa mais um passo no fortalecimento da saúde pública em Sergipe. “Após mais de 20 anos de espera, os profissionais da área da saúde estão tendo a oportunidade de participar do maior concurso da história. Em breve, teremos ainda mais profissionais capacitados para fortalecer a rede e ampliar o atendimento à população. Isso mostra o compromisso do Governo do Estado em investir na Saúde e cuidar dos sergipanos”, comentou.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, reforçou a relevância do certame dentro das ações estratégicas de gestão de pessoas. “Este é mais um concurso que evidencia o compromisso do Governo do Estado com a valorização profissional e a ampliação da capacidade de atendimento à população. O Governo dos Concursos segue garantindo oportunidades”, afirmou.

Entre os candidatos, o sentimento era de motivação. Para a técnica em enfermagem Thamyres Souza, a seleção chega em um momento importante. “A Saúde estava realmente precisando. É uma área que demanda atenção, e é ótimo saber que o Estado está investindo”, avaliou.

De Lagarto, o técnico em enfermagem Geraldo Conceição Oliveira falou sobre o esforço na preparação. “A gente se prepara como pode, com trabalho e outras responsabilidades, mas buscando sempre alcançar o objetivo de ser aprovado e conquistar estabilidade”, disse.

Candidata ao cargo de Enfermagem, Emanuelly Sales relatou o empenho nos estudos. “Eu me preparei bastante. Desde a publicação do edital, venho estudando e focando nessa prova. Foi um processo intenso e espero que dê certo. É impactante, porque passamos muitos anos sem concurso na área”.

Luis Felipe, que também disputou vaga para Enfermagem, destacou a importância do certame para o serviço público. “Estou com uma boa expectativa. Desejo ser aprovado e integrar o serviço público. Acho esse concurso muito importante, porque ajuda a melhorar a qualidade do atendimento, motiva os profissionais e fortalece a saúde como um todo”.

Carla Raine Santana, por sua vez, ressaltou a expectativa em torno da seleção. “Estou animada, pois me preparei. É um concurso estadual muito aguardado e uma oportunidade que muitos almejam”, comentou.

Gabarito preliminar

Segundo o gerente-geral de Recrutamento e Seleção da Sead e membro da Comissão Organizadora, Sidney Rocha, o gabarito preliminar e o caderno de questões devem ser publicados já nesta segunda-feira, 2, no site da banca organizadora. Ele explica ainda que recursos contra o conteúdo das provas e do gabarito preliminar podem ser interpostos nos dois dias úteis seguintes à publicação dos atos, conforme prevê o edital.

Além da prova objetiva (classificatória e eliminatória para todos os cargos), o concurso inclui prova de títulos para cargos de nível superior, de caráter exclusivamente classificatório.

Do total de vagas ofertadas, 119 são reservadas a candidatos autodeclarados afrodescendentes, conforme a Lei nº 8.331/2017, e outras 146 para pessoas com deficiência, conforme a Lei nº 3.549/1994. Cada candidato pôde concorrer a apenas um cargo.

As vagas estão distribuídas entre as sete Regiões de Saúde e abrangem todos os 75 municípios sergipanos. Os aprovados serão lotados nas unidades da Rede Estadual de Saúde já existentes ou nas que vierem a ser criadas, dentro da região escolhida no momento da inscrição, conforme a necessidade da SES. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período.

