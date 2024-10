MAIS DE 40 NOVAS VAGAS DE TRABALHO SÃO OFERTADAS PELO NAT NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 21, EM SERGIPE

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), está com 42 vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira, 21. Trabalhadores podem se inscrever presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Santa Luzia, nº 680, no bairro São José.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e para fazer o cadastro é necessário levar RG, CPF, CTPS (física ou digital), comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados de qualificação que possuir. As vagas são resultado da intermediação de mão de obra feita pelo NAT junto aos empregadores.

Outras informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (79) 99198-0027. As oportunidades são divulgadas com frequência nos perfis do Seteem (@trabalho.se) e do NAT (@nat_sergipe) no Instagram.

Confira mais detalhes sobre as vagas disponíveis:

3 vagas para controlador de pragas

Requisitos: ensino médio completo e habilitação AB.

1 vaga para analista de departamento pessoal

Requisitos: ensino superior completo na área e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para auxiliar de confeitaria

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função ou curso na área de vendas/atendimento.

2 vagas para atendente de gelateria

Requisitos: ensino médio, experiência na função ou curso na área de vendas/atendimento.

6 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência comprovada em CTPS.

10 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, experiência em atendimento, restaurante à la carte e serviço de vinhos comprovada em CTPS.

2 vagas para barman

Requisitos: ensino médio completo, experiência com coquetéis, vinhos, champanhes, habilidade com atendimento ao cliente e controle de estoque comprovação em CTPS.

2 vagas para cumim

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função com comprovação em CTPS.

2 vagas para auxiliar de bar

Requisitos: ensino médio completo, experiência com coquetéis, vinhos e habilidade com atendimento ao cliente comprovação em CTPS.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTPS, habilitação A.

1 vaga para técnico em construção civil

Requisitos: ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em CTP, conhecimento em ORSE, processo licitatório, levantamento quantitativo de materiais.

1 vaga para eletricista

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência de seis meses comprovada em CTP, curso NR10.

2 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental e experiência de seis meses comprovada em CTPS.

4 vagas para servente

Requisitos: nível fundamental.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para cozinheira

Requisitos: experiência na função.